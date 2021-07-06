Apple Watch помогли сохранить жизнь, сообщив о неожиданном росте пульса до 169 ударов
Из всех медицинских возможностей умных часов Apple Watch чаще всего применяют датчик сердцебиения, поскольку он работает проще всего. Когда пульс выходит за рамки допустимого, пора срочно обращаться за медицинской помощью. В США часы Apple помогли женщине пережить серьёзный сердечный приступ, при котором выживают только в 12% случаев. Пульсометр часов помог пережить закупорку артерии.
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Всё случилось 22 апреля. Частота пульса у пострадавший поднялась до 169 ударов в минуту, хотя никакой особой физической активности у неё не было. Она отправилась в больницу и на ЭКГ стало понятно, что женщина не так давно пережила сердечный приступ, но не заметила этого. Единственными симптомами стала небольшая боль в левой руке и припухлость на ступне левой ноги.
В итоге оказалось, что артерия была полностью закупорена. Ей поставили стенд и сейчас здоровье женщины вне опасности.
Ранее появлялась новость, что функция обнаружения падения спасла жизнь мужчины возрастом 78 лет. Упав, он сломал нос и потерял сознание. Благодаря часам мужчина получил медицинскую помощь вовремя.
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