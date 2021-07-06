Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Apple Watch помогли сохранить жизнь, сообщив о неожиданном росте пульса до 169 ударов

Вероятность умереть была около 88%
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Из всех медицинских возможностей умных часов Apple Watch чаще всего применяют датчик сердцебиения, поскольку он работает проще всего. Когда пульс выходит за рамки допустимого, пора срочно обращаться за медицинской помощью. В США часы Apple помогли женщине пережить серьёзный сердечный приступ, при котором выживают только в 12% случаев. Пульсометр часов помог пережить закупорку артерии.

реклама

Всё случилось 22 апреля. Частота пульса у пострадавший поднялась до 169 ударов в минуту, хотя никакой особой физической активности у неё не было. Она отправилась в больницу и на ЭКГ стало понятно, что женщина не так давно пережила сердечный приступ, но не заметила этого. Единственными симптомами стала небольшая боль в левой руке и припухлость на ступне левой ноги.

анонсы и реклама
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

В итоге оказалось, что артерия была полностью закупорена. Ей поставили стенд и сейчас здоровье женщины вне опасности.

Ранее появлялась новость, что функция обнаружения падения спасла жизнь мужчины возрастом 78 лет. Упав, он сломал нос и потерял сознание. Благодаря часам мужчина получил медицинскую помощь вовремя.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple watch
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
22
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
5

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 22
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
124
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
94
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
170
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
6
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
28
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
142
Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
37
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
40
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
36
Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
19
Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера
22
Наценка на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 упала в четыре раза за полтора месяца
19
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
35
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
10
Пользователи iPhone 12 недовольны рекламным роликом о водонепроницаемости
14
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
42
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
17
Шрайер «подтвердил» информацию о GTA VI: современный Вайс-Сити и очень нескорый релиз
10
Стали известны системные требования Vampire The Masquerade Bloodhunt — минимум GTX 1070 и 16 Гбайт ОЗУ
16
Европейские цены на видеокарты рухнули, а рынок ждёт появления антимайнерских моделей – 3dcenter
9

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
83
Двойные стандарты и видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти
56
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
22
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
24
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6

Сейчас обсуждают

Satoshi Araki
13:19
Значит ты просто не замечаешь её проблем
Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
daimos
13:18
Нижнее белье в подарок
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
daimos
13:14
Ну вот год прошел - производителей потянуло на креатив. Ну что сказать - бэкплейт конечно красявый, как и сам дизайн со, за 600 уе можно взять заместо того же радужного палита
MSI представит видеокарту GeForce RTX 3070 Suprim SE x Godzilla
hundzintay
13:12
Кстати Самое прекрасное в интелектуалах либералах. Они везде кудахчат о некой своде. Комуняки всегда были о истинной свободе (отсутствии эксплуатации). Так почему же интелектуалы так ненавидят комуня...
Джефф Безос покидает должность генерального директора Amazon
Alexander Stolz
13:11
Нет ничего лучше в такую жару. Жигуляра с двумя кубиками льда ммммммм......
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
Chimbal
13:09
" или имелось ввиду, что он и звук на устройство с меньшим разрешением не выводит? Интересно бы уточнить..." Я уже попытался этот момент прояснить с картой захвата, но вышло то что уже написал, то ест...
Обзор HDMI-разветвителей с AliExpress дешевле 5$
DeMoKPaT
13:08
Они вобще последнее время принимают неадекватные решения
Компания AMD прекратила поддержку 13 серий видеокарт Radeon
Андрей
13:08
Хорошо, скоро ниже рекомендованных цены скоро будут. Вот тогда и можно покупать. А пока рано.
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
Lexagon
13:08
В чём дело?
С дефицитом ноутбуков будет покончено к четвёртому кварталу этого года
hundzintay
13:05
Что значит работали? В каком нибудь Конго и сейчас все так. Ну разве что руки рубить не будут. Хотя...
Джефф Безос покидает должность генерального директора Amazon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем