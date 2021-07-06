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Из всех медицинских возможностей умных часов Apple Watch чаще всего применяют датчик сердцебиения, поскольку он работает проще всего. Когда пульс выходит за рамки допустимого, пора срочно обращаться за медицинской помощью. В США часы Apple помогли женщине пережить серьёзный сердечный приступ, при котором выживают только в 12% случаев. Пульсометр часов помог пережить закупорку артерии.

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Всё случилось 22 апреля. Частота пульса у пострадавший поднялась до 169 ударов в минуту, хотя никакой особой физической активности у неё не было. Она отправилась в больницу и на ЭКГ стало понятно, что женщина не так давно пережила сердечный приступ, но не заметила этого. Единственными симптомами стала небольшая боль в левой руке и припухлость на ступне левой ноги.

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В итоге оказалось, что артерия была полностью закупорена. Ей поставили стенд и сейчас здоровье женщины вне опасности.

Ранее появлялась новость, что функция обнаружения падения спасла жизнь мужчины возрастом 78 лет. Упав, он сломал нос и потерял сознание. Благодаря часам мужчина получил медицинскую помощь вовремя.

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