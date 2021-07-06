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Функция Apple App Tracking Transparency из iOS 14 заставляет рекламодателей переходить на Android

В результате стоимость размещения рекламы на Android увеличилась
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Когда Apple анонсировала значительные изменения конфиденциальности в системе iOS 14, компании вроде Facebook активно протестовали. Прошло несколько месяцев и очевидно, что большинство пользователей системы iOS не хотят быть объектами слежки в рекламных целях. В результате платформа Apple для рекламодателей становится всё менее привлекательной.

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В апреле была представлена версия iOS 14.5. Данное обновление принесло функцию «Прозрачность отслеживания приложений» с новыми метками конфиденциальности приложений. Спустя несколько месяцев влияние этих изменений заметно, хотя Apple переносила их внедрение, чтобы у разработчиков приложений было больше времени на подготовку.

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В мае аналитическая фирма Flurry предоставила статистику, согласно которой 96% обновившихся до последней версии системы пользователей не стали самостоятельно включать отслеживание. Тогда же рекламодатели начали переходить на Android.

Новый доклад издание Wall Street Journal утверждает, что в результате всего этого стоимость мобильной рекламы в системе iOS снизилась, зато выросла цена рекламы на платформе Android. Измеряющая рекламу кампания Branch Metrics утверждает, что меньше трети обновившихся до iOS 14.5 пользователей разрешили приложениям отслеживать их действия в других приложениях. К 22 июня более 70% поддерживаемых мобильных устройств Apple были обновлены до версий iOS 14.5 или iOS 14.5.1.

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Это больше, чем 4%, о которых говорила фирма Flurry в мае. В любом случае, большинство пользователей предпочитают конфиденциальность и не любят слежку и рекламу. Ещё одна измеряющая рекламу фирма Tenjin утверждает, что расходы рекламодателей в системе iOS в июне уменьшились на треть, тогда как расходы на Android выросли на 10%.

Агентство цифровой рекламы Tinuiti наблюдает похожую картину. Его клиенты на Facebook увеличивают расходы на рекламу на Android. На iOS реклама с 42% в мае снизилась до 25% в июне.

Рекламодатели потеряли значительную часть децентрализованных данных, что снизило эффективность мобильной рекламы на iOS. Стоимость рекламы на Android теперь на 30% превосходит стоимость рекламы на iOS.

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Возможно, Apple постарается заставить разработчиков применять подписки и покупки в приложениях, чтобы компенсировать потери. Вряд ли она собирается менять свою политику, поскольку уже заблокировала попытки компаний ByteDance, Tencent и Baidu обойти изменения в конфиденциальности iOS 14 в Китае.


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