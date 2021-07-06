Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда Apple анонсировала значительные изменения конфиденциальности в системе iOS 14, компании вроде Facebook активно протестовали. Прошло несколько месяцев и очевидно, что большинство пользователей системы iOS не хотят быть объектами слежки в рекламных целях. В результате платформа Apple для рекламодателей становится всё менее привлекательной.

реклама

В апреле была представлена версия iOS 14.5. Данное обновление принесло функцию «Прозрачность отслеживания приложений» с новыми метками конфиденциальности приложений. Спустя несколько месяцев влияние этих изменений заметно, хотя Apple переносила их внедрение, чтобы у разработчиков приложений было больше времени на подготовку.

анонсы и реклама <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

В мае аналитическая фирма Flurry предоставила статистику, согласно которой 96% обновившихся до последней версии системы пользователей не стали самостоятельно включать отслеживание. Тогда же рекламодатели начали переходить на Android.

Новый доклад издание Wall Street Journal утверждает, что в результате всего этого стоимость мобильной рекламы в системе iOS снизилась, зато выросла цена рекламы на платформе Android. Измеряющая рекламу кампания Branch Metrics утверждает, что меньше трети обновившихся до iOS 14.5 пользователей разрешили приложениям отслеживать их действия в других приложениях. К 22 июня более 70% поддерживаемых мобильных устройств Apple были обновлены до версий iOS 14.5 или iOS 14.5.1.

реклама

Это больше, чем 4%, о которых говорила фирма Flurry в мае. В любом случае, большинство пользователей предпочитают конфиденциальность и не любят слежку и рекламу. Ещё одна измеряющая рекламу фирма Tenjin утверждает, что расходы рекламодателей в системе iOS в июне уменьшились на треть, тогда как расходы на Android выросли на 10%.

Агентство цифровой рекламы Tinuiti наблюдает похожую картину. Его клиенты на Facebook увеличивают расходы на рекламу на Android. На iOS реклама с 42% в мае снизилась до 25% в июне.

Рекламодатели потеряли значительную часть децентрализованных данных, что снизило эффективность мобильной рекламы на iOS. Стоимость рекламы на Android теперь на 30% превосходит стоимость рекламы на iOS.

реклама

Возможно, Apple постарается заставить разработчиков применять подписки и покупки в приложениях, чтобы компенсировать потери. Вряд ли она собирается менять свою политику, поскольку уже заблокировала попытки компаний ByteDance, Tencent и Baidu обойти изменения в конфиденциальности iOS 14 в Китае.



