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Самый богатый человек мира Джефф Безос сегодня покидает пост генерального директора компании Amazon через 27 лет после её основания. 57-летний Безос наверняка сможет обойтись без пенсии, поскольку его состояние в данный момент оценивается в $203 млрд.

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Решение покинуть пост генерального директора компании в третьем квартале было объявлено в феврале. Безос становится исполнительным председателем совета директоров, а исполнительным директором будет Энди Ясси.

Безос планирует уделять больше времени другим своим предприятиям, таким как Bezos Earth Fund, The Washington Post, Amazon Day 1 Fund и космическая компания Blue Origin.

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По итогам прошлого года зарплата Безоса в Amazon составила $81840, другие компенсационные выплаты $1,6 млн. Большая часть его состояния приходится на холдинги Amazon и другие активы. Размер этого состояния в 762012 раз превышает состояние среднестатистического 65-летнего гражданина США. Обычно состояние такого гражданина равно $266400.

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Amazon наряду с многими другими технологическими компаниями во время пандемии добилась увеличения прибыли и роста стоимости акций. Соответственно возросло и состояние держателей этих акции. Капитализация основанной в гараже без малого 30 лет назад компании сейчас $1,7 трлн, доход в прошлом году был $386 млрд.

Регулярные жалобы на условия труда в Amazon привели к тому, что Безос является далеко не самым любимым миллиардером Америки. 20 июля он отправляется в космический туристический полёт вместе со своим братом, а многочисленные интернет-шутники подписали петицию запретить ему возвращаться на Землю.

Не добавляет любви недавний отчёт, согласно которому Безос в 2007 и 2011 годах не платил налоги и даже получил налоговый кредит на сумму $4000 для своих детей.



