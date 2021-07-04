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Возможно, компания Qualcomm в конце будущего года анонсирует систему на чипе Snapdragon 895 Plus, которая будет представлять собой модифицированную версию следующего флагмана Snapdragon 895. Информации пока не слишком много, но один из источников полагает, что для промышленного производства данного чипа будет применяться техпроцесс 4 нм компании TSMC.

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Пользователь Ice Universe из Twitter сообщает, что Qualcomm откажется от услуг Samsung, когда будет выпускать данный процессор. Все ждут, что Qualcomm задействует Samsung при производстве стандартного Snapdragon 895. Причина выбора разных производителей заключается в продолжающемся дефиците полупроводниковых компонентов.

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Из-за дефицита ожидается, что TSMC отдаст приоритет заказам компании Apple. Уже была информация, что Apple обеспечила поставки процессоров для будущих моделей iPhone, iPad и Mac. Есть надежда, что ко второй половине следующего года дефицит исчезнет или ослабнет, в результате чего Qualcomm сможет заказать чипы TSMC 4 нм. Если этого не произойдёт, в дело вступит Samsung, в результате чего разница между Snapdragon 895 и Snapdragon 895 Plus может оказаться не слишком большой. Впрочем, сначала нужно дождаться появления первого из них.

Анонс ожидается в декабре, как это происходит каждый год. Примерно через полгода представляют модель Plus.

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