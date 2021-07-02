Камерофон Sony Xperia 1 III появится 19 августа по цене $1300
Очередной флагманский смартфон Xperia 1 III поступит в продажу на территории США 19 августа по цене $1300. Предварительные заказы начали принимать в четверг.
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Новый смартфон японского производителя с акцентом на фотографические возможности дополняет собой линейку камер Sony Alpha. Он обладает телеобъективом с переменным фокусным расстоянием типа перископ. У аппарата есть все другие достоинства флагманской модели 2021 года. Это означает процессор Snapdragon 888, поддержку стандарта связи 5G, экран размером 6,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
В своё время модель Xperia 1 II поступила в продажу по цене S1200 и это было дорого. В Sony так не считают и сделали новый аппарат ещё дороже. Возможно, стоимость выросла из-за возможности подключения к американским сетям 5G. Экран получил более высокую частоту обновления вместо стандартных 60 Гц в прошлогоднем аппарате. Ёмкость батареи выросла до значения 4500 мАч.
Имеется более дешёвый вариант Xperia 5 III, хотя точная цена пока не была названа. Если же вы готовы раскошелиться на флагманскую модель, в комплект поставки входят наушники с шумоподавлением WF-1000XM3, если сделать заказ до 26 сентября.
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