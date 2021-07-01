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Компания Apricorn расширяет свою линейку портативных твердотельных накопителей Aegis Fortress L3 с аппаратным шифрованием. Новая модель вмещает 20 ТБ данных. Это самый крупный накопитель подобного рода, который предлагает также несколько встроенных механизмов безопасности. В том числе это физическая защита от несанкционированного доступа, износостойкая клавиатура, работа без программного обеспечения и аппаратное шифрование в реальном времени AES XTS 256 бит. Скорость передачи данных далёка от рекордной, но производительность на достаточно хорошем уровне с учётом портативности и столь серьёзной защиты данных.

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Этот накопитель соответствует стандарту NIST FIPS 140-2 уровня 3, превосходя требования правительство США по обеспечению конфиденциальности данных. Этот стандарт гарантирует физическую защиту от несанкционированного доступа, применяет идентификацию пользователей и обладает дополнительным физическим или логическим уровнем для надёжной передачи данных вроде приватных ключей, паролей, пин-кодов.

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Имеются аналогичные HDD со скоростью вращения 5400 об/мин вместимостью от 500 МБ до 5 ГБ. В случае с SSD производитель не указал тип флеш-памяти. Максимальная скорость передачи данных составляет 370 МБ/с с применением 256-битного шифрования в реальном времени.

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Накопитель применяет кабель USB 3.2 Type-A, также в комплект входят кабели Type-A и -C. Отсутствие программного обеспечения позволяет работать с операционными системами Windows, Mac, Linux, Android, Symbian. Дается 3-летняя ограниченная гарантия.



