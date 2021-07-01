Полиция Европы и США закрыла сервис с двойным шифрованием DoubleVPN и вывезла сервера
Киберпреступники часто используют сервисы с двойным шифрованием, когда стараются избежать обнаружения при совершении своих тёмных дел. Правоохранительные органы смогли получить доступ к серверам сервиса DoubleVPN и его логам.
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Двойное шифрование при передаче данных является одной из функций принадлежащего российской компании сервиса DoubleVPN. Это значит, что пользовательский трафик идёт через два сервера VPN вместо одного. Когда хакеры совершают кибератаки, они часто пользуются подобным методом, чтобы их IP-адрес и местоположение оставались неизвестными.
VPN рекомендуют использовать многим пользователям, но двойной VPN для среднестатистического пользователя интернета является избыточным. В таком случае график может путешествовать по всему миру, что замедляет скорость доступа. Кроме того, шифрование может расходовать системные ресурсы. По этой причине большинство сервисов не предлагают двойного шифрования. Как оказалось, для предлагающих подобную услугу сервисов это может быть опасным.
Европол заявил о закрытии сервиса DoubleVPN. Это произошло 29 июня. Правоохранительные органы изъяли серверы DoubleVPN, персональную информацию, записи и статистику о клиентах DoubleVPN. Теперь эти данные будут использоваться в расследованиях различных преступлений. Главная страница DoubleVPN сейчас выглядит так.
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