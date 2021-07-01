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Полиция Европы и США закрыла сервис с двойным шифрованием DoubleVPN и вывезла сервера

Информация с серверов будет использоваться в расследованиях преступлений
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Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
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Киберпреступники часто используют сервисы с двойным шифрованием, когда стараются избежать обнаружения при совершении своих тёмных дел. Правоохранительные органы смогли получить доступ к серверам сервиса DoubleVPN и его логам.

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Двойное шифрование при передаче данных является одной из функций принадлежащего российской компании сервиса DoubleVPN. Это значит, что пользовательский трафик идёт через два сервера VPN вместо одного. Когда хакеры совершают кибератаки, они часто пользуются подобным методом, чтобы их IP-адрес и местоположение оставались неизвестными.

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-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

VPN рекомендуют использовать многим пользователям, но двойной VPN для среднестатистического пользователя интернета является избыточным. В таком случае график может путешествовать по всему миру, что замедляет скорость доступа. Кроме того, шифрование может расходовать системные ресурсы. По этой причине большинство сервисов не предлагают двойного шифрования. Как оказалось, для предлагающих подобную услугу сервисов это может быть опасным. 

Европол заявил о закрытии сервиса DoubleVPN. Это произошло 29 июня. Правоохранительные органы изъяли серверы DoubleVPN, персональную информацию, записи и статистику о клиентах DoubleVPN. Теперь эти данные будут использоваться в расследованиях различных преступлений. Главная страница DoubleVPN сейчас выглядит так.

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Андрей Иванов
11:10
Заглот сказочный пиздо л.Пи деж во всех новостях.10000 и 17000 юаней с твоих картинок-это низкие цены за хлам?
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
Batareykin
11:07
дедушка по выходным в контру гонял ^^
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
Fevriii
11:04
вы все верите в рассказы того что крупные майнеры скидывают видеокарты там эфир подрос до 2100 и может поползет вверх. кто хотел купил карты на старте, остальные ждут рц или вообще до 4 тысячной сери...
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Андрей Маликов
11:04
RTX 3090 в Тайване продавались по 110тысяч руб. с ндс, (щас по 140к продают новые), до "в убыток" еще далеко, по сути скидывают по оверпрайсу мёртвый кремний
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
★★★Evgenii™★★★
11:02
Что бы узнать что на Марсе или Луне нет кислорода, то не обязательно туда лично лететь и проверять.
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
Kira625
11:00
Господи, что за херню ты несешь. ;) "При этом многие майнеры продают видеокарты дешевле, чем сами их покупали.", откуда ты это можешь знать? вот откуда? чек прикладывают? Достойный напарник к зелоту.
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
Win32Storm
10:56
А так-то майнеры были не при чём же? Это ж не было видях из-за дефицита полупроводников?))
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
Александр Дедок
10:55
Додик у тебя у мозгах, школота. Не знаешь о чем пишешь молчи. Я больше 15 лет сборкой компьютеров занимаюсь на профессиональном уровне
Встроенная графика AMD Ryzen 7 5750G приблизилась к Radeon RX 560 в первом тесте
Kotory
10:51
Вася, у тебя на фото все утыкано РОГами. Акстись. Какой разбираться в компонентной базе? Ты же фанатик-нарколыга ) Кому ты лечишь? Тот кто разбирается в компонентной базе никогда не имеет с системнике...
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
Сергей Пономаренко
10:50
Тебе завидовать надо или признать,что ты тут ума кладезь?)
Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
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