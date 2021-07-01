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Социальная сеть LinkedIn опровергает появившиеся в интернете сообщения об утечке данных её пользователей. Представители компании говорят, что никто не проникал в её базы данных. Вместо этого информация была взята из различных источников в интернете.

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Наши команды исследовали набор предположительно полученных из LinkedIn выставленных на продажу пользовательских данных. Мы заявляем, что речь идёт не о взломе и персональные данные наших пользователей не были раскрыты.

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Первоначальное расследование показывает, что эти данные были взяты из LinkedIn и других сайтов в интернете. Они включают в себя данные, опубликованные нами в отчёте за апрель нынешнего года. Пользователи доверяют свои данные LinkedIn и противоправное использование этих данных, вроде их сбора, нарушает пользовательское соглашение LinkedIn. Когда сторонние лица пытаются собирать пользовательские данные и применять их в целях, на которые LinkedIn и наши партнёры не давали согласия, мы можем привлечь их к ответственности.

Недавно хакер разместил данные 1 млн учётных записей на форуме и заявил, что всего у него имеются данные 700 млн аккаунтов. Среди этих данных были пол, информация о месте работы, адреса электронной почты, имена и фамилии, номера телефонов.

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Помимо публично доступной пользовательской информации в этом наборе данных были названия компаний, страны происхождения и иногда имена пользователей в социальной сети.

В апреле случился другой взлом данных LinkedIn. Считается, что тогда были получены сведения 500 млн аккаунтов.



