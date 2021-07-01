Смартфон Samsung Galaxy F22 выпустят 6 июля с батареей 6000 мАч
Компания Samsung в ближайшее время собирается представить очередной смартфон в бюджетной линейке Galaxy F. Аппарат известен в данный момент как Galaxy F22. Некоторые считают его переименованной версией представленной в Европе некоторое время назад модели Galaxy A22 4G. Однако, известные характеристики показывают, что у него будет более крупная батарея.
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Аппараты Galaxy F предназначаются для продажи в первую очередь в Индии. Там этот смартфон должен быть анонсирован 6 июля. Характеристики можно узнать из публикации на сайте Flipkart.
Отличительной чертой устройства является батарея ёмкостью 6000 мАч. Для сравнения, смартфоны Galaxy A22 4G и 5G обладают батареей только 5000 мАч.
Среди других характеристик устройства можно назвать экран Super AMOLED HD+ с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Судя по изображению, на экране будет вырез в форме U для передней камеры.
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Основная задняя камера обладает разрешением 48 Мп. Сзади есть ещё три камеры и светодиодная вспышка. Если характеристики камер будут совпадать с Galaxy A22 4G, это означает сверхширокоугольную камеру 8 Мп, сенсор глубины 2 Мп и камеру макро тоже 2 Мп.
Стоимость этого устройства может быть в районе $200, в результате чего смартфон может считаться конкурентом моделей производства Redmi и Realme.
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