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Статистика фирмы Counterpoint Research показывает, что компания Apple смогла продать более 100 млн аппаратов iPhone с момента их появления в магазинах в конце 2020 года. Добраться до этой отметки аппараты iPhone 12 смогли на два месяца быстрее, чем годом ранее это сделали модели iPhone 11. Apple почти удалось добиться рекордных темпов распространения, которые в своё время демонстрировали модели iPhone 6.

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Аналитики утверждают, что отметка в 100 млн проданных экземпляров была преодолена в апреле нынешнего года.

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Линейка iPhone 6 была очень успешной для Apple, предложив большой экран и изменённый формат со скруглёнными краями дисплея. В iPhone 12 также имеются значительные обновления в виде поддержки 5G и экранов OLED. При этом от скруглённых экранов разработчики вернулись к плоским.

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Аппараты iPhone 12 стоят как никогда много, поэтому с учётом рекордных продаж и доходы Apple должны оказаться рекордными. Аналитики утверждают, что покупатели отдают предпочтение флагманской модели линейки iPhone 12. На долю версии Pro Max приходится 29% продаж. Это улучшает прошлогодний результат, когда самый дорогой представитель iPhone 11 имел долю 25%.



