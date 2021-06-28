Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 Plus 5G с поддержкой игр на частоте экрана 144 Гц
На мероприятии Mobile World Congress 2021 в понедельник компания Qualcomm анонсировала свою мобильную платформу 5G Snapdragon 888 Plus (Snapdragon 888+). Нетрудно догадаться, что это усовершенствованный вариант представленной в прошлом декабре платформы Snapdragon 888 5G.
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На этот раз разработчики сделали акцент на игровой процесс с усовершенствованиями на основе ИИ. Производитель заявляет, что применяется графический процессор Adreno 660 и ядра центрального процессора Kryo 680 с тактовой частотой до 3 ГГц. Также используется 6-е поколение Qualcomm AI Engine с производительностью ИИ 32 TOPS. Это на 20% превосходит возможности Snapdragon 888.
Старший вице-президент Qualcomm и генеральный менеджер по производству мобильных телефонов Кристофер Патрик рассказал, что Snapdragon 888 Plus 5G может предоставить пользователям развлечения, связь и игры премиум-класса.
Процессор Hexagon 780 имеет «объединённую архитектуру», что даёт возможность запускать несколько нейронных сетей одновременно для различных сценариев использования. Чип оснащён концентратором Qualcomm Sensing Hub 2-го поколения, который постоянно активен и расходует минимум энергии в связанных с искусственным интеллектом задачах. Учитывая инвестиции Qualcomm в 5G, чип имеет расширенные возможности подключения к этой технологии.
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Что касается обработки изображений, за это отвечает Spectra 580 ISP, который поддерживает параллельную обработку со скоростью до 2,7 гигапикселей в секунду, включая поддержку кодирования и декодирования видео 8K. Наконец, для игр есть Snapdragon Elite Gaming, давая снижение задержки касания на 20%, затенение с переменной скоростью (VRS) и возможность играть на дисплеях QHD с частотой 144 Гц. Драйверы можно обновлять без необходимости полного обновления ОС.
Несколько компаний, таких как Asus, Honor, Vivo, Motorola и Xiaomi, заявили об использовании этого чипа в будущих флагманских смартфонах. Ожидается, что эти устройства появятся в третьем квартале 2021 года.
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