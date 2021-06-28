Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На мероприятии Mobile World Congress 2021 в понедельник компания Qualcomm анонсировала свою мобильную платформу 5G Snapdragon 888 Plus (Snapdragon 888+). Нетрудно догадаться, что это усовершенствованный вариант представленной в прошлом декабре платформы Snapdragon 888 5G.

реклама

На этот раз разработчики сделали акцент на игровой процесс с усовершенствованиями на основе ИИ. Производитель заявляет, что применяется графический процессор Adreno 660 и ядра центрального процессора Kryo 680 с тактовой частотой до 3 ГГц. Также используется 6-е поколение Qualcomm AI Engine с производительностью ИИ 32 TOPS. Это на 20% превосходит возможности Snapdragon 888.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Старший вице-президент Qualcomm и генеральный менеджер по производству мобильных телефонов Кристофер Патрик рассказал, что Snapdragon 888 Plus 5G может предоставить пользователям развлечения, связь и игры премиум-класса.

Процессор Hexagon 780 имеет «объединённую архитектуру», что даёт возможность запускать несколько нейронных сетей одновременно для различных сценариев использования. Чип оснащён концентратором Qualcomm Sensing Hub 2-го поколения, который постоянно активен и расходует минимум энергии в связанных с искусственным интеллектом задачах. Учитывая инвестиции Qualcomm в 5G, чип имеет расширенные возможности подключения к этой технологии.

реклама

Что касается обработки изображений, за это отвечает Spectra 580 ISP, который поддерживает параллельную обработку со скоростью до 2,7 гигапикселей в секунду, включая поддержку кодирования и декодирования видео 8K. Наконец, для игр есть Snapdragon Elite Gaming, давая снижение задержки касания на 20%, затенение с переменной скоростью (VRS) и возможность играть на дисплеях QHD с частотой 144 Гц. Драйверы можно обновлять без необходимости полного обновления ОС.

Несколько компаний, таких как Asus, Honor, Vivo, Motorola и Xiaomi, заявили об использовании этого чипа в будущих флагманских смартфонах. Ожидается, что эти устройства появятся в третьем квартале 2021 года.



