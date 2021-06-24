Google откладывает блокировку сторонних куки в браузере Chrome на 2023 год
Компания Google в четверг сообщила, что переносит на более поздний срок свой план по устранению из браузера Chrome сторонних файлов куки. Планировалось, что это произойдёт в 2022 году, но в реальности придётся подождать на год больше. В конкурирующих браузерах Safari и Firefox уже есть блокировка сторонних куки. Поскольку Chrome с большим отрывом лидирует по числу пользователей, его отказ от этих файлов нанесёт по рекламной индустрии значительно более сильный удар.
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В блоге Google говорится, что решение в течение трёх месяцев отказываться от куки в середине 2023 года «зависит от нашего взаимодействия с Управлением по конкуренции и рынкам Соединенного Королевства (CMA)». Таким образом, компании необходимо более тесно сотрудничать с регуляторами, чтобы предложить новые технологии на замену сторонним куки для использования в рекламных целях.
Ситуация осложняется тем, что Google лидирует в ключевых интернет-сферах: поиске, рекламе и браузерах. Чем больше Google отказывается от сторонней слежки, тем сильнее вредит другим рекламным компаниям и усиливает собственное доминирование. Чем меньше Google борется со слежкой, тем сильнее её обвиняют в нарушении конфиденциальности пользователей. Что бы Google не сделала, её критикует регуляторы, защитники конфиденциальности, рекламодатели, издатели и обычные пользователи.
Найти баланс между этими противоречиями может оказаться непросто. Как приверженец открытого интернета, Google пытается разрабатывать новые технологии конфиденциальности открыто с применением традиционных процессов создания веб-стандартов. Свои усилия она демонстрирует под рубрикой «Конфиденциальная песочница». Этот термин описывает множество новых предложений по развитию Chrome и интернета в целом.
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Самым противоречивым среди предложений является технология «федеративного обучения когорт», FLoC. Это сложная попытка создать группы демографически сходных пользователей в полуанонимной децентрализованной системе, куда рекламодатели смогут посылать целенаправленную рекламу. Разработчики других браузеров пока не высказали желания использовать FLoC, а некоторые высказались открыто против. Разве что Mozilla могла дать Google некоторую надежду на реализацию этой технологии в Firefox в будущем.
Google говорит о строгом многоэтапном процессе публичной разработки, включая обсуждение и тесты FLoC и других предложений. Это может означать, что в будущем они ещё изменятся или от них откажутся вовсе. Компания собирается завершить испытания в ближайшие недели и с учётом отзывов переходить к дальнейшему тестированию.
Более подробный график действий должен быть опубликован на сайте Privacy Sandbox. Пока же в конце 2022 года начнётся первый этап отказа от куки. Продолжительность этого этапа может составить девять месяцев, в течение которого Google будет анализировать отзывы. Второй этап начнётся в середине 2023 года и в течение трёх месяцев поддержка сторонних куки будет прекращена полностью.
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