Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Seagate представила флагманские игровые твердотельные накопители серии FireCuda 530. Производитель обещает скорость последовательного чтения данных до 7300 МБ/с. Накопители с интерфейсом PCIe Gen 4 стоят от $140 без радиатора. Предлагаются версии вместимостью 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

реклама

Пусть это не первые подобные SSD, но скорость чтения 7300 МБ/с и записи 6900 МБ/с позволяет ненамного опередить конкурентов в лице Sabrent и Samsung. Конечно, в повседневном применении незначительная разница в производительности не будет заметна, но расширение выбора можно только приветствовать.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -99 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

В этих накопителях применяется флеш-память Micron 3D TLC NAND с поддержкой псевдо-SLC-кэширования и контроллера Phison E18. Чем меньше ёмкость накопителя, тем ниже у него скорость передачи данных и долговечность.

реклама

У всех версий среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов. Даётся 5-летняя ограниченная гарантия и 3-летняя гарантия в сервисе восстановления данных Seagate.

Есть версия накопителя с радиатором из алюминия производства EKWB. Места в системном блоке он займёт побольше, остальные характеристики не изменились.

Про цену младшей модели уже сказано выше. Остальные стоят $240 (1 ТБ), $490 (2 ТБ) и $950 (4 ТБ). Радиатор увеличивает цены на $20 для младших моделей (500 ГБ и 1 ТБ) и на $50 для версий 2 ТБ и 4 ТБ.