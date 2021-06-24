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Новые игровые SSD Seagate FireCuda 530 M.2 достигают скорости 7300 МБ/с

Они вошли в элитный клуб накопителей PCIe Gen4
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Компания Seagate представила флагманские игровые твердотельные накопители серии FireCuda 530. Производитель обещает скорость последовательного чтения данных до 7300 МБ/с. Накопители с интерфейсом PCIe Gen 4 стоят от $140 без радиатора. Предлагаются версии вместимостью 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

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Пусть это не первые подобные SSD, но скорость чтения 7300 МБ/с и записи 6900 МБ/с позволяет ненамного опередить конкурентов в лице Sabrent и Samsung. Конечно, в повседневном применении незначительная разница в производительности не будет заметна, но расширение выбора можно только приветствовать.

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В этих накопителях применяется флеш-память Micron 3D TLC NAND с поддержкой псевдо-SLC-кэширования и контроллера Phison E18. Чем меньше ёмкость накопителя, тем ниже у него скорость передачи данных и долговечность.

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У всех версий среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов. Даётся 5-летняя ограниченная гарантия и 3-летняя гарантия в сервисе восстановления данных Seagate.

Есть версия накопителя с радиатором из алюминия производства EKWB. Места в системном блоке он займёт побольше, остальные характеристики не изменились.

Про цену младшей модели уже сказано выше. Остальные стоят $240 (1 ТБ), $490 (2 ТБ) и $950 (4 ТБ). Радиатор увеличивает цены на $20 для младших моделей (500 ГБ и 1 ТБ) и на $50 для версий 2 ТБ и 4 ТБ.

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