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Судя по данным надёжного источника из китайской социальной сети Weibo, новый мобильный процессор Samsung с графическим компонентом AMD будет применяться не только в смартфонах южнокорейского производителя. Чип Exynos 2200 должен стать конкурентом серий Apple A и M и может войти в состав устройства производства Vivo. Неизвестно, будет это смартфон, планшет или гибкое устройство. Неизвестно также, будет ли это устройство представлено в нынешнем году.

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Вряд ли новость покажется удивительной, если знать, что Vivo является одним из немногих производителей, которые раньше также применяли в своих устройствах чипы Samsung Exynos. Например, недавно был анонсирован Vivo Y70t на Exynos 880. Среди других производителей можно назвать Motorola и Meizu.

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Exynos 2200 будет содержать в себе графический процессор производства AMD, о чём сообщалось ещё в январе. Ожидается рост графической производительности на 30% по сравнению с нынешним Exynos 2100. Также здесь будет переменная шейдерная частота, которая увеличивает производительность и качество рендеринга при помощи изменения скорости затенения разных участков кадра. Будет и трассировка лучей.

Samsung и AMD на рынке мобильных процессоров сотрудничают с 2019 года. Процессоры Samsung по графической производительности традиционно уступают Qualcomm Snapdragon. AMD должна помочь наверстать отставание.

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Линейка флагманских смартфонов Galaxy S22 тоже должна работать на Exynos 2200, когда будет выпущена в начале следующего года. В России флагманские аппараты Samsung всегда продавались на процессорах Exynos, в отличие от США или Китая. Теперь Samsung хочет продавать аппараты на своих смартфонах по всему миру. Не исключено, что и ноутбуки Samsung будет выпускать на своих процессорах.



