Процессор Samsung Exynos 2200 с графикой AMD может использоваться в устройстве Vivo
Судя по данным надёжного источника из китайской социальной сети Weibo, новый мобильный процессор Samsung с графическим компонентом AMD будет применяться не только в смартфонах южнокорейского производителя. Чип Exynos 2200 должен стать конкурентом серий Apple A и M и может войти в состав устройства производства Vivo. Неизвестно, будет это смартфон, планшет или гибкое устройство. Неизвестно также, будет ли это устройство представлено в нынешнем году.
реклама
Вряд ли новость покажется удивительной, если знать, что Vivo является одним из немногих производителей, которые раньше также применяли в своих устройствах чипы Samsung Exynos. Например, недавно был анонсирован Vivo Y70t на Exynos 880. Среди других производителей можно назвать Motorola и Meizu.
Exynos 2200 будет содержать в себе графический процессор производства AMD, о чём сообщалось ещё в январе. Ожидается рост графической производительности на 30% по сравнению с нынешним Exynos 2100. Также здесь будет переменная шейдерная частота, которая увеличивает производительность и качество рендеринга при помощи изменения скорости затенения разных участков кадра. Будет и трассировка лучей.
Samsung и AMD на рынке мобильных процессоров сотрудничают с 2019 года. Процессоры Samsung по графической производительности традиционно уступают Qualcomm Snapdragon. AMD должна помочь наверстать отставание.
реклама
Линейка флагманских смартфонов Galaxy S22 тоже должна работать на Exynos 2200, когда будет выпущена в начале следующего года. В России флагманские аппараты Samsung всегда продавались на процессорах Exynos, в отличие от США или Китая. Теперь Samsung хочет продавать аппараты на своих смартфонах по всему миру. Не исключено, что и ноутбуки Samsung будет выпускать на своих процессорах.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила