Microsoft после Apple достигла капитализации в $2 трлн
Компания Apple и Microsoft уже не первое десятилетие конкурируют друг с другом на рынке высоких технологий. Руководители Apple могли быть довольны собой, когда быстрее своего конкурента в прошлом году добрались до уровня капитализации в $2 трлн. Microsoft не заставила себя долго ждать и теперь также добралась до этого показателя.
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Во вторник стоимость акций Microsoft выросла на 1,2% и это помогло превысить уровень капитализации в $2 трлн. Помимо двух американских компаний таким показателем может похвастаться только крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco. Точнее могла, поскольку она преодолела данный рубеж в декабре 2019 года, но сейчас её капитализация оценивается в $1,9 трлн.
Как и у многих технологических компаний, дела Microsoft пошли лучше во время пандемии. Компания превысила ожидания и показала крупнейший рост дохода с 2018 года. В последнем квартале доход составил $41,7 млрд, а прибыль выросла на 44% до $15,5 млрд. Стоимость акций Microsoft в этом году увеличилась на почти 20%, обойдя Apple и Amazon.
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Bloomberg пишет, что Microsoft потребовалось 33 года с момента выхода на биржу, чтобы добраться до капитализации $1 трлн 2019 году. Зато на второй триллион ушло всего два года. Этому поспособствовал рост облачного бизнеса во время пандемии.
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