Браузер Microsoft Edge получил возможность делиться веб-страницами между устройствами
Компания Microsoft начала распространение очередной версии своего браузера Edge. В нём есть интересная функциональная возможность для тех, кто пользуется этим браузером на разных устройствах. Совместное использование вкладок позволяет начать читать страницу на одном устройстве, а затем продолжить на другом. Функциональность тестировалась начиная с апреля, а теперь распространяется в финальном варианте браузер.
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Когда пользователи получают доступ к этой возможности, в адресной строке появляется ярлык ноутбука и смартфона. Если нажать на него, показывается список устройств, где у вас установлен этот браузер. Естественно, на всех устройствах должен быть выполнен вход в ваш аккаунт Microsoft. На Android и iOS отправленные вами ссылки показываются в приглашениях в панели уведомлений. В Windows приглашение отображается в центре действий. Работа над этой функциональностью ещё может продолжаться. На мобильных устройствах для её использования необходимо поставить версию браузера Edge Canary. На Windows и macOS ведётся поэтапное распространение.
Браузеры Chrome и Firefox получили аналогичную возможность ещё в 2019 году. Safari на протяжении нескольких лет предлагает функцию «Вкладки iCloud». Теперь похожая опция есть и на Edge, который необходимо обновить.
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