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Несмотря на навыки компании TSMC в производстве чипов, дефицит сказывается и на ней. В результате предстоит делать непростой выбор. В частности, выбор партнёров, для которых чипы будут выпускаться в первую очередь. Как обычно, в числе приоритетных заказчиков оказалась Apple.

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Издание DigiTimes пишет, что Apple получит приоритет наряду с некоторыми другими ключевыми партнёрами. Среди прочих это будут производители персональных компьютеров и серверов. Большие финансовые ресурсы Apple являются главным основанием для выбора в её пользу. Она продаёт миллионы планшетов и смартфонов, а теперь ещё и компьютеров с ноутбуками на собственном процессоре. Это позволяет ей размещать большие заказы, способствуя повышению прибыли TSMC.

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Работа Apple на разных рынках позволяет ей вступать в переговоры для доступа к самым передовым технологиям. Компания уже получила доступ к заказам чипов на техпроцессах 4 нм и 3 нм. TSMC собирается обеспечить Apple чипами 3 нм в ближайшее время.

Процессоры A15 Bionic уже поступили в промышленное производство и это может означать, что смартфоны серии iPhone 13 появятся в привычные сроки в конце сентября. Qualcomm тоже сделала бы заказы на Snapdragon 895, но из-за изменившихся обстоятельств она обратилась к Samsung.

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TSMC готовит свой техпроцесс N5P, разновидность стандартного техпроцесса 5 нм. В нём будут небольшие усовершенствования в плане производительности и энергоэффективности.



