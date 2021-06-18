Windows 11 без проблем работает на старых компьютерах
Утечка операционной системы Windows 11 позволила не только познакомиться с её внешним видом и возможностями, но и понять, можно ли будет установить её на свой компьютер. Похоже, Microsoft потрудилась над тем, чтобы система без проблем работала даже на не самых современных компьютерах. Конечно, про системные требования пока говорить рано, поскольку официального анонса ещё не было.
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Это не останавливает энтузиастов от экспериментов. На форуме Reddit появилось описание процесса установки Windows 11 на компьютер 2007 года выпуска на процессоре AMD Athlon 64 X2 4200+ с 4 ГБ оперативной памяти DDR2. Потребовалось внести кое-какие изменения для работы с TPM и UEFI. Также может потребоваться отключить некоторые службы, в том числе защитник Windows, чтобы повысить производительность системы. В остальном система работает без проблем.
Для многих обладателей компьютеров это хорошая новость. Однако, в целом это по-прежнему Windows 10 с изменениями в разных аспектах работы. Это означает, что новая система будет работать там же, где могла работать Windows 10.
24 июня от Microsoft ждут ответа на вопрос о стоимости Windows 11. Пока неизвестно наверняка, будет ли новая операционная система предлагаться в качестве бесплатного обновления для существующих пользователей. Большинство обозревателей сходятся во мнении, что обновление для Windows 10 будет бесплатным, как и для Windows 7 и 8.1.
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