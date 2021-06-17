Тим Кук: на Android в 47 раз больше вирусов по сравнению с iOS
Генеральный директор компании Apple Тим Кук дал виртуальное интервью продолжительностью около получаса на европейской конференции VivaTech. Среди прочего он сказал, что на Android в 47 раз больше вредоносных программ, нежели на iOS.
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Дальше он объяснил такое большое расхождение. По его словам, iOS разработана так, что имеется только один магазин App Store и все приложения перед попаданием в него проверяются. Он упомянул акцент на конфиденциальности и вспомнил Стива Джобса. По словам Кука, компания на протяжении десятилетий была сосредоточена на конфиденциальности и постоянно спрашивает у пользователей разрешение на доступ к данным.
Из предыдущих интервью Кука известно, что он доволен Европейским Общим регламентом по защите данных (GDPR). Он требует, чтобы компании получали прямое согласие потребителей на сбор их личных данных. Кук говорит, что поддержал бы и более строгие законы. «Мы были большими сторонниками GDPR с самого начала и мы бы поддержали не только GDPR. В мире конфиденциальности сделано ещё далеко не всё».
«Обсуждаемые формулировки текущего Закона о цифровых услугах разрешат стороннюю загрузку приложений на iPhone. Это разрушит безопасность iPhone и обесценит множество инициатив по обеспечению конфиденциальности в App Store. Там у нас есть ярлыки для обеспечения конфиденциальности и прозрачность отслеживания приложений».
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На вопрос об ожидании от аппаратов iPhone через 20 лет Кук не стал отвечать напрямую. При этом он сказал, что верит в развитие дополненной реальности и искусственного интеллекта.
Пусть даже на Android вирусов больше, в системе iOS проблемы тоже имеются. Разработчик Flick Type Коста Элефтериу недавно несколько раз критиковал Apple за то, что компания допустила мошеннические приложения в App Store. Одним из примеров является якобы детское приложение с играми. При работе с VPN оно превращается в казино, которое принимало реальные деньги и производило реальные выплаты наличными.
Apple недавно подверглась критике со стороны законодателей США за несправедливое продвижение своих собственных приложений в App Store вместо приложений конкурентов.
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