Против Google, Amazon и других подали иск за крупнейшую утечку данных
Защита персональных данных в интернете является актуальной как некогда. Крупные компании из мира технологий должны соблюдать различные законы и правила касательно сбора и управления пользовательскими данными. Тем временем, старший научный сотрудник Ирландского совета по гражданским свободам (ICCL), доктор Джонни Райан, решил подать иск против IAB Tech Lab. Иск подаётся в окружной суд Гамбурга по обвинению в «крупнейшей утечке данных в мире».
реклама
IAB Tech Lab представляет собой консорциум, в который входят крупнейшие технологические компании, вроде Google, Facebook, Amazon. Этот консорциум отвечает за технические стандарты, на основе которых работает реклама в интернете.
Реклама на сайтах размещается с использованием метода, называемого торгами в реальном времени (RTB). RTB - это процесс покупки и продажи цифрового рекламного инвентаря в режиме реального времени. В своем иске ICCL указывает, что использование RTB серьёзно нарушает конфиденциальность миллионов пользователей, поскольку в огромных сетях передаётся очень много персональных данных.
Оспаривая стандарты онлайн-рекламы, наш иск направлен против Google, Facebook, Amazon, Twitter, Verizon, AT&T и всей индустрии сетевой рекламы и наблюдения. Эта отрасль отслеживает нас и создаёт скрытые досье о наших самых сокровенных секретах. Начиная с сегодняшнего дня, мы хотим это изменить.
реклама
ICCL предоставила список из девяти крупнейших компаний, транслирующих наибольшее количество RTB.
Это не первый связанный с RTB иск. Недавно французская организация наложила на Google штраф в размере 220 млн евро, который компания не стала оспаривать.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила