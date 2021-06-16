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Защита персональных данных в интернете является актуальной как некогда. Крупные компании из мира технологий должны соблюдать различные законы и правила касательно сбора и управления пользовательскими данными. Тем временем, старший научный сотрудник Ирландского совета по гражданским свободам (ICCL), доктор Джонни Райан, решил подать иск против IAB Tech Lab. Иск подаётся в окружной суд Гамбурга по обвинению в «крупнейшей утечке данных в мире».

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IAB Tech Lab представляет собой консорциум, в который входят крупнейшие технологические компании, вроде Google, Facebook, Amazon. Этот консорциум отвечает за технические стандарты, на основе которых работает реклама в интернете.

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Реклама на сайтах размещается с использованием метода, называемого торгами в реальном времени (RTB). RTB - это процесс покупки и продажи цифрового рекламного инвентаря в режиме реального времени. В своем иске ICCL указывает, что использование RTB серьёзно нарушает конфиденциальность миллионов пользователей, поскольку в огромных сетях передаётся очень много персональных данных.

Оспаривая стандарты онлайн-рекламы, наш иск направлен против Google, Facebook, Amazon, Twitter, Verizon, AT&T и всей индустрии сетевой рекламы и наблюдения. Эта отрасль отслеживает нас и создаёт скрытые досье о наших самых сокровенных секретах. Начиная с сегодняшнего дня, мы хотим это изменить.

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ICCL предоставила список из девяти крупнейших компаний, транслирующих наибольшее количество RTB.

Это не первый связанный с RTB иск. Недавно французская организация наложила на Google штраф в размере 220 млн евро, который компания не стала оспаривать.



