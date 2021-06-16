Мобильные игры лидируют по доходам для разработчиков
Расходы пользователей на мобильные игры в последние годы значительно выросли. Игры на консолях, портативных компьютерах и персональных компьютерах не приносят их создателям таких доходов. Новый отчёт показывает, что ситуация не поменялась и в нынешнем году.
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Аналитические компании App Annie и International Data Group (IDC) сообщают, что в этом году на мобильные игры могут потратить $120 млрд. На Windows-компьютерах и Mac в сумме игры смогут заработать только $41 млрд.
Игровые консоли могут обеспечивать заработок в $39 млрд, а портативные игровые консоли с лидером Nintendo Switch продадут игр на сумму $4 млрд.
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Выросли расходы на внутриигровые покупки. В первом квартале на них тратили $1,7 млрд в неделю.
Делается вывод, что спрос на мобильные игры оставался высоким даже во время пандемии, а может благодаря ей. Если сравнивать с последним кварталом 2019 года, в первом квартале нынешнего года число скачиваний игр в неделю выросло на 30%. Расходы за это же время увеличились на 40%.
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