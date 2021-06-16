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Мобильные игры лидируют по доходам для разработчиков

Остальные платформы заметно уступают
[ ] для раздела Блоги
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<b>3070 Ti намного дешевле 100 тр</b> в Регарде
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
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Расходы пользователей на мобильные игры в последние годы значительно выросли. Игры на консолях, портативных компьютерах и персональных компьютерах не приносят их создателям таких доходов. Новый отчёт показывает, что ситуация не поменялась и в нынешнем году.

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Аналитические компании App Annie и International Data Group (IDC) сообщают, что в этом году на мобильные игры могут потратить $120 млрд. На Windows-компьютерах и Mac в сумме игры смогут заработать только $41 млрд.

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
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Игровые консоли могут обеспечивать заработок в $39 млрд, а портативные игровые консоли с лидером Nintendo Switch продадут игр на сумму $4 млрд.

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Выросли расходы на внутриигровые покупки. В первом квартале на них тратили $1,7 млрд в неделю.

Делается вывод, что спрос на мобильные игры оставался высоким даже во время пандемии, а может благодаря ей. Если сравнивать с последним кварталом 2019 года, в первом квартале нынешнего года число скачиваний игр в неделю выросло на 30%. Расходы за это же время увеличились на 40%.


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