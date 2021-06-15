Следующее поколение устройств Samsung Galaxy выпустят в августе
Линейка смартфонов Galaxy S21 радует уровнем продаж компанию Samsung, но останавливаться она как всегда не собирается. Каждый август Samsung выпускает флагманские аппараты Galaxy Note. На этот раз в августе могут быть представлены гибкие смартфоны и новые смарт-часы.
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В этом году Samsung вернула себе звание ведущего поставщика смартфонов, но на рынке смарт-часов пока лидирует Apple. У Samsung смарт-часы тоже имеются, но не настолько востребованные.
Чтобы исправить этот недостаток, Samsung собирается провести мероприятие и анонсировать два гибких смартфона и две модели часов. Об этом сообщил неоднократно делившийся подобными данными источник Макс Вайнбах. Анонс может состояться 3 августа.
Другой источник утверждает, что 27 августа начнутся продажи аппаратов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Продажи смарт-часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 могут стартовать уже 11 августа.
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Эти часы должны работать на операционной системе Google Wear с интерфейсом Samsung OneUI вместо Samsung Tizen. Более подробная информация об этом может быть представлена на выставке MWC 2021 в этом месяце.
Раньше предполагалось, что Samsung собирается вместо Galaxy Note выпустить Galaxy S21 Fan Edition. Теперь есть сведения, что из-за технических проблем и дефицита Snapdragon 888 эти планы не будут воплощены в жизнь.
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