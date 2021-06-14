Microsoft собралась прекратить поддержку Windows 10 14 октября 2025 года
Компания Microsoft прекратит поддержку системы Windows 10 через 4 года, а именно 14 октября 2025 года. В этот момент системе Windows 10 будет чуть более 10 лет. Информация появилась на странице жизненного цикла поддержки Windows 10.
реклама
Это первый на данный момент зафиксированный случай прекращения поддержки конкретной версии Windows 10, а не всей операционной системы. Некоторые видят в этом намёк на появление в ближайшем будущем следующей версии Windows.
В частности, многие видят свидетельство скорого анонса Windows 11. В ближайшие дни Microsoft проведет посвящённое Windows мероприятие, где ожидается анонс системы следующего поколения. Мероприятие стартует в 11 утра по восточно-европейскому времени. На приглашениях некоторые разглядели цифру 11. Представители руководства Microsoft неоднократно говорили о появлении нового поколения Windows. Ещё на прошлой неделе компания представила посвящённое системе 11-минутное видео.
От следующей версии ждут заметного изменения пользовательского интерфейса и переработанного магазина приложений. Microsoft работала над системой с кодовым именем Sun Valley, где обещала значительное визуальное обновление.
реклама
В своё время Microsoft обещала поддерживать Windows 10 на протяжении 10 лет. Оригинальный срок основной поддержки был назначен на 13 октября 2020 года. В итоге данная поддержка ещё не завершена, поскольку Microsoft постоянно обновляет Windows 10 и продлевает срок поддержки.
Период расширенной поддержки ещё не наступил. При расширенной поддержке Microsoft перестаёт добавлять в систему новую функциональность, а выпускает только исправление ошибок и закрывает уязвимости.
Релиз системы Windows 10 состоялся в 2015 году. Тогда Microsoft обещала, что это будет последняя версия Windows. В ней она отошла от привычного цикла выпуска новой версии системы каждые несколько лет. Вместо этого система дважды в год получала крупные обновления. Похоже, что скоро этот подход снова поменяется.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила