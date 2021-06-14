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Microsoft собралась прекратить поддержку Windows 10 14 октября 2025 года

Ещё одно свидетельство появления новой версии
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Компания Microsoft прекратит поддержку системы Windows 10 через 4 года, а именно 14 октября 2025 года. В этот момент системе Windows 10 будет чуть более 10 лет. Информация появилась на странице жизненного цикла поддержки Windows 10.

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Это первый на данный момент зафиксированный случай прекращения поддержки конкретной версии Windows 10, а не всей операционной системы. Некоторые видят в этом намёк на появление в ближайшем будущем следующей версии Windows.

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В частности, многие видят свидетельство скорого анонса Windows 11. В ближайшие дни Microsoft проведет посвящённое Windows мероприятие, где ожидается анонс системы следующего поколения. Мероприятие стартует в 11 утра по восточно-европейскому времени. На приглашениях некоторые разглядели цифру 11. Представители руководства Microsoft неоднократно говорили о появлении нового поколения Windows. Ещё на прошлой неделе компания представила посвящённое системе 11-минутное видео.

От следующей версии ждут заметного изменения пользовательского интерфейса и переработанного магазина приложений. Microsoft работала над системой с кодовым именем Sun Valley, где обещала значительное визуальное обновление.

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В своё время Microsoft обещала поддерживать Windows 10 на протяжении 10 лет. Оригинальный срок основной поддержки был назначен на 13 октября 2020 года. В итоге данная поддержка ещё не завершена, поскольку Microsoft постоянно обновляет Windows 10 и продлевает срок поддержки.

Период расширенной поддержки ещё не наступил. При расширенной поддержке Microsoft перестаёт добавлять в систему новую функциональность, а выпускает только исправление ошибок и закрывает уязвимости.

Релиз системы Windows 10 состоялся в 2015 году. Тогда Microsoft обещала, что это будет последняя версия Windows. В ней она отошла от привычного цикла выпуска новой версии системы каждые несколько лет. Вместо этого система дважды в год получала крупные обновления. Похоже, что скоро этот подход снова поменяется.

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