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Из-за поставщика Volkswagen в сеть могли утечь данные 3,3 млн клиентов

Среди этих данных номера водительских прав и не только
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Автопроизводитель Volkswagen сообщил, что данные о 3,3 млн её клиентах и потенциальных покупателях могли попасть в посторонние руки. Один из поставщиков Volkswagen оставил эти данные в глобальной сети в незащищённом виде. Информация собиралась для продаж и рекламных целей. Среди этих данных были имена, адреса, адреса электронной почты и номера телефонов клиентов. Для 90000 потенциальных кредитных клиентов потери ещё более значительные. В сети были номера их водительских прав и в некоторых случаях дата рождения и номера социального страхования.

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Volkswagen в письме клиентам пишет, что неназываемый поставщик VW, Audi и официальных дилеров в период с августа 2019 года по май 2021 года оставил незащищённые данные клиентов за 2014-2019 годы. Использовались эти данные злоумышленниками или нет, неизвестно. Правоохранительные органы были поставлены в известность об этом инциденте. Ведётся работа с внешними специалистами по сетевой безопасности и провинившимся поставщиком, чтобы оценить ущерб и предпринять меры для минимизации последствий.

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Номера водительских прав и социального страхования могут представлять интерес для хакеров, особенно если есть ещё и адреса, номера телефонов и другая информация. В частности, страховая компания Geico считает, что мошенники могут использовать номера водительских прав для подачи заявления на получение пособия по безработице в США. В письме Volkswagen пишет о сотрудничестве с IDX по обеспечению её клиентов бесплатными услугами по защите кредита, мониторингом, возмещения страховых расходов и услуг по восстановлению кражи личных данных, «если это произойдёт».


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