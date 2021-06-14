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Компания AMD готовит архитектуру следующего поколения для своих процессоров и о ней появляется всё больше сведений. Последняя информация сообщает, что серверные процессоры EPYC на архитектуре Zen 4 (под кодовым названием Genoa) получат до 128 ядер. Это вдвое больше, чем есть у нынешних процессоров EPYC 7003.

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Подобный слух появляется уже не впервые. Раньше сообщалось, что архитектура Zen 4 предложит более 64 ядер с новыми командами, в том числе AVX-512 и BFloat16. Эти команды найдут применение в высокопроизводительных вычислениях (HPC) и серверных рабочих нагрузках.

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Intel включила поддержку команд AVX-512 в своих процессорах на архитектуре Rocket Lake и прирост производительности оказался достаточно солидный. Даже 8-ядерный процессор Rocket Lake-S сумел опередить 64-ядерный Zen 2 EPYC в тесте 3D Particle Movement AVX.

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До появления Zen 4 и Genoa пройдёт ещё немало времени. При этом уже известно, что процессоры EPYC 4-го поколения будут применяться внутри будущего суперкомпьютера Exascale, получившего название «El Capitan». Ожидается, что El Capitan будет выпущен в 2023 году. Он будет использоваться для наблюдения за ядерными исследованиями в США.



