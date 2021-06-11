iPad Pro на чипе M1 справляется с огнём, царапинами и изгибом
12,9-дюймовый планшет Apple iPad Pro в настоящее время считается лучшей моделью этого производителя, а значит лучшим вообще. Здесь применяется процессор Apple M1 и экран Liquid Retina XDR на mini-LCD. Сделали его все эти передовые технологии более прочным или менее? Тесты показали, что несмотря на новшества, последний и самый большой iPad Pro прочнее своих предшественников. Впрочем, осторожность всё равно не помешает, иначе устройство можно погнуть.
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На канале YouTube под названием JerryRigEverything провели стресс-тест планшета Apple. Сначала его царапали; отметки начинают оставаться на уровне 6, вмятины на уровне 7, как и на большинстве смартфонов.
Казалось бы, устройство должно пострадать от огня, но это не так. Через 17 секунд участки корпуса начинают темнеть, но потом быстро восстанавливаются и планшет работает как обычно.
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Последним провели тест на изгиб. Толщина корпуса выросла на 1 мм, поэтому планшет не раскалывается надвое, как его предшественники. Изгиб остаётся, но устройство работает нормально. Можно даже попытаться разогнуть корпус.
Таким образом, долговечность планшета стала выше, что не помешает при стоимости от $1099.
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