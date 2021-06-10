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Из-за криптовалюты Chia по всему миру вырос спрос на устройства хранения данных. Это привело как к дефициту, так и к росту цен на них. Производители Seagate и Western Digital ответили увеличением объёма выпускаемых дисков.

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Блокчейн Chia использует модель «доказательства пространства и времени» вместо «доказательства работы» (как биткоин) или «доказательства доли» (Etherium 2.0). Можно фармить Chia при помощи свободного дискового пространства. Это уже привело к увеличению продаж твердотельных накопителей Adata на 500% и предупреждениям о лишении гарантии. Предположительно, майнинг Chia может вывести накопитель объёмом 512 ГБ из строя за 40 дней.

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По данным исследовательской компании Context, европейские продажи накопителей корпоративного класса ёмкостью 10 ТБ в апреле составили чуть менее 200000 единиц, что на 240% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это же произошло и с продажами жёстких дисков для NAS потребительского уровня, которые выросли на 167% до 250000. Даже диски для систем видеонаблюдения продавали на 116% больше.

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Как производители видеокарт зарабатывают больше благодаря спросу, так компания Seagate повысила прогноз выручки на текущий квартал из-за «увеличения спроса на криптовалюту».

Seagate и Western Digital извлекают выгоду из спроса на Chia, наращивая производство жёстких дисков после нескольких лет сокращения производственных мощностей по мере снижения потребительского спроса. «Это помогает перейти от ситуации с недостаточной загрузкой мощностей к почти полной загрузке».

Обе фирмы осторожно относятся к крупным инвестициям, таким как строительство новых заводов, учитывая нестабильный характер криптовалюты. Однако в связи с тем, что объём дискового пространства под Chia увеличился с 1 эксабайта (ЭБ) в конце апреля до 20,2 ЭБ сейчас, Seagate и WD придётся постараться, чтобы избежать дефицита и резкого скачка цен. Хорошая новость для не майнеров в том, что цена Chia упала с максимума в $1685 в середине мая до $550.



