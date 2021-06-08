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Приложения продолжают отслеживать пользователей iOS, несмотря на инициативу Apple ATT

Скрыться от слежки в интернете по-прежнему проблематично
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Издание Financial Times сообщает, что Apple неплохо бы внести изменения в функцию прозрачности отслеживания приложений (ATT), которую она представила в iOS 14.5. С помощью ATT пользователи могут управлять отслеживанием в приложениях и в интернете, чтобы им показывалась целенаправленная реклама. Если запретить приложению слежку, разработчик не сможет использовать системный рекламный идентификатор (IDFA).

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Опросы показывают, что лишь 16% обладателей устройств на iOS в мире и 6% в США включили отслеживание для получения рекламы. Естественно, для авторов приложений и рекламодателей это очень плохая новость, поэтому они ищут различные лазейки. Лазейки нашлись и информация по-прежнему собирается. Apple пока не слишком старается исправить ситуацию.

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Financial Times получила в своё распоряжение электронное письмо от одного из поставщиков приложений. Там говорится, что клиенты по-прежнему могут собирать данные 95% пользователей iOS, используя IP-адреса, полученные с их аппаратов и сетей. Этот метод известен как «снятие цифровых отпечатков пальцев» и он запрещён Apple. Политика компании гласит, что разработчики «не могут извлекать данные с устройства с целью его идентификации».

Другой обходной путь основан на «вероятностных» методах идентификации пользователей. Такие методы могут быть не запрещены Apple, поскольку они основаны на временных данных, а не на постоянных идентификаторах устройств. Впрочем, компания не даёт комментариев по этому вопросу.

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Алекс Остин, генеральный директор платформы мобильного маркетинга Branch: «К сожалению, становится ясно, что выпуск iOS 14.5 был скорее маркетинговым ходом, чем реальной инициативой по обеспечению конфиденциальности». Основатель Yale Privacy Lab Шон О'Брайен говорит, что Apple громко рекламирует свою систему конфиденциальности, но не обеспечивает её в полной мере.

Apple обещала, что после отказа от слежения третьи стороны не смогут собирать пользовательские данные. Если это окажется ложью, Apple в который уже раз может оказаться в зале суда.

О'Брайен: «Apple, как прежде Google, может столкнуться с судебными исками за введение клиентов в заблуждение в отношении конфиденциальности». До этого дошло в 2018 году, когда было обнаружено, что история местоположений Google не перестаёт собираться после того, как пользователи выключили эту настройку.

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Тогда Google заявляла, что «история местоположений - это добровольный продукт и у пользователей есть элементы управления, чтобы редактировать, удалять или отключать её в любое время. Пользователи знают, что когда они отключают продукт, мы продолжаем использовать данные о местоположении, чтобы улучшить работу Google. Это происходит, когда они выполняют такие действия, как поиск в Google или использование Google для определения маршрута».


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