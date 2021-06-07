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Продажи смартфонов в первом квартале выросли на 26%

В первую очередь растут продажи смартфонов с поддержкой 5G
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ 6 видов
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba
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Фирма Gartner опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2021 года на рынке смартфонов. Общее количество выпущенных аппаратов выросло на 26% по сравнению с первым кварталом прошлого года, лидирует Samsung. Правда, прошлый год был необычным, поэтому сравнения не совсем корректные.

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Samsung выпустила 76,6 млн смартфонов, доля рынка у неё составляет 20,3%. В первую очередь хорошо продавались аппараты средней ценовой категории и флагманские модели с поддержкой 5G.

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RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

На втором месте располагается Apple с 58,6 млн iPhone и долей 15,5%. Американский производитель также продал немало аппаратов с 5G и в дальнейшем аналитики ждут сохранения высокого спроса на них.

На третьем месте находится Xiaomi с долей рынка 12,9% и почти 49 млн проданных смартфонов. Следом идут компании Vivo и Oppo с равной долей рынка 10,2%.

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Аналитики считают, что рост числа проданных смартфонов случился благодаря улучшению потребительских настроений, работе и учёбе из дома и отложенному спросу с 2020 года. Однако, если бы сравнение велось с показателями 2019 года, рост был бы не таким впечатляющим.


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