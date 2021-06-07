Продажи смартфонов в первом квартале выросли на 26%
Фирма Gartner опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2021 года на рынке смартфонов. Общее количество выпущенных аппаратов выросло на 26% по сравнению с первым кварталом прошлого года, лидирует Samsung. Правда, прошлый год был необычным, поэтому сравнения не совсем корректные.
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Samsung выпустила 76,6 млн смартфонов, доля рынка у неё составляет 20,3%. В первую очередь хорошо продавались аппараты средней ценовой категории и флагманские модели с поддержкой 5G.
На втором месте располагается Apple с 58,6 млн iPhone и долей 15,5%. Американский производитель также продал немало аппаратов с 5G и в дальнейшем аналитики ждут сохранения высокого спроса на них.
На третьем месте находится Xiaomi с долей рынка 12,9% и почти 49 млн проданных смартфонов. Следом идут компании Vivo и Oppo с равной долей рынка 10,2%.
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Аналитики считают, что рост числа проданных смартфонов случился благодаря улучшению потребительских настроений, работе и учёбе из дома и отложенному спросу с 2020 года. Однако, если бы сравнение велось с показателями 2019 года, рост был бы не таким впечатляющим.
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