Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вы бы хотели вместо неуклюжих смарт-часов на запястье носить тонкий пластырь с дисплеем OLED? Это может выглядеть как в фантастических фильмах, но компания Samsung имеет возможность сделать сказку былью. Она анонсировала очередной прорыв в технологии гибких экранов в виде растягиваемой электронной оболочки.

реклама

Специалисты из Института передовых технологий Samsung (SAIT) создали дисплей OLED, который можно растягивать и устанавливать на запястье. На таком дисплее можно отображать данные по физической активности и состоянию здоровья. В него встроен датчик частоты сердечных сокращений (PPG).

анонсы и реклама <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -40000р на RTX 3080 в Ситилинке В полтора раза упала цена 6Tb WD Black RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple

Исследователи SAIT протестировали устройство, прикрепив его к внутренней стороне запястья рядом с лучевой артерией. Это позволило им убедиться, что движение запястья не ухудшает точность показаний.

Во время теста гибкий OLED оставался точным при растяжении до 30%. Тест также подтвердил, что датчик и устройство OLED могут продолжать стабильно работать даже после тысячи растяжек.

реклама

Команда SAIT изменила состав и структуру эластомера, полимерного соединения с высокой эластичностью и упругостью. Применялись уже существующие процессы производства полупроводников для нанесения на подложки растягиваемых OLED-дисплеев и оптических датчиков кровотока. Samsung называет своё устройство не имеющим аналогов.

Разработчики утверждают, что пластырь ощущается как часть кожи. Его можно использовать для измерения биометрических данных во время сна или физической активности. Также можно проверить данные о своей физической форме прямо на OLED-экране без необходимости подключения к внешнему устройству.

«Технология может применяться в носимых медицинских изделиях для взрослых, детей и младенцев, а также пациентов с определёнными заболеваниями».

реклама

Растягиваемый датчик позволяет непрерывно измерять частоту сердечных сокращений с высокой степенью чувствительности по сравнению с существующими носимыми датчиками.

Пока исследования Samsung находятся на начальном этапе. Исследователи говорят, что они стремятся коммерциализировать технологию за счёт увеличения разрешения системы, растяжимости и точности измерений до уровня, который делает возможным массовое распространение.



