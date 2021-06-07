Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время пристальное внимание среди криптовалют привлекает Chia. Если другие криптовалюты добывают на специальном оборудовании, видеокартах и процессорах, то в данном случае используется свободное дисковое пространство на твердотельных накопителях. В результате спрос и цены на SSD заметно выросли. Производители не могли не обратить на это внимания и начали реагировать, в неблагоприятную для среднестатистического обладателя персонального компьютера сторону. Например, компания PNY в последнее время снизила показатель Terabytes Written (TBW) своих накопителей XLR8 CS3030 до 79%. Этот показатель показывает, какой объём данных можно записать на накопитель в течение его жизненного цикла.

реклама

Уменьшение TBW означает, что при насыщенном использовании накопителя, как в случае с майнерами, если ресурс будет исчерпан до завершения срока гарантии, гарантийного обслуживания не будет. Производитель полагает, что если использовать твердотельные накопители обычным образом, гарантийный срок истечёт раньше, чем будет достигнут предел TBW. Значения TBW остались прежними для накопителей, которые продали до 17 мая нынешнего года.

анонсы и реклама <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -40000р на RTX 3080 в Ситилинке В полтора раза упала цена 6Tb WD Black RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple

В заявлении PNY говорится, что причины изменений заключаются в росте спроса на высокоскоростные потребительские SSD в майнинге Chia и дефиците флэш-памяти NAND.

реклама

Компания GALAX на своём китайском сайте также разместила предупреждение о том, что повышенная нагрузка на устройства хранения данных приводит к превышению TBW и лишает гарантийного и послепродажного обслуживания.

Остаётся наблюдать за действиями других производителей твердотельных накопителей и надеяться, что SSD не пропадут из продажи полностью, как случилось с видеокартами.



