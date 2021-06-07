Производители SSD сокращают гарантию и TBW из-за майнинга Chia
В последнее время пристальное внимание среди криптовалют привлекает Chia. Если другие криптовалюты добывают на специальном оборудовании, видеокартах и процессорах, то в данном случае используется свободное дисковое пространство на твердотельных накопителях. В результате спрос и цены на SSD заметно выросли. Производители не могли не обратить на это внимания и начали реагировать, в неблагоприятную для среднестатистического обладателя персонального компьютера сторону. Например, компания PNY в последнее время снизила показатель Terabytes Written (TBW) своих накопителей XLR8 CS3030 до 79%. Этот показатель показывает, какой объём данных можно записать на накопитель в течение его жизненного цикла.
реклама
Уменьшение TBW означает, что при насыщенном использовании накопителя, как в случае с майнерами, если ресурс будет исчерпан до завершения срока гарантии, гарантийного обслуживания не будет. Производитель полагает, что если использовать твердотельные накопители обычным образом, гарантийный срок истечёт раньше, чем будет достигнут предел TBW. Значения TBW остались прежними для накопителей, которые продали до 17 мая нынешнего года.
В заявлении PNY говорится, что причины изменений заключаются в росте спроса на высокоскоростные потребительские SSD в майнинге Chia и дефиците флэш-памяти NAND.
реклама
Компания GALAX на своём китайском сайте также разместила предупреждение о том, что повышенная нагрузка на устройства хранения данных приводит к превышению TBW и лишает гарантийного и послепродажного обслуживания.
Остаётся наблюдать за действиями других производителей твердотельных накопителей и надеяться, что SSD не пропадут из продажи полностью, как случилось с видеокартами.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила