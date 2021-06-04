Магазин App Store в прошлом году принёс $643 млрд
Компания Apple сообщила, что по итогам прошлого года магазин приложений App Store принёс сумму в размере $643 млрд. Большая часть этих денег не связана с комиссией в 30% на продажи приложений и внутри них. Рост за год составил 24%.
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Исследование экономистов из Analysis Group показывает, что за последние пять лет число небольших разработчиков в магазине выросло на 40%. Каждый восьмой из них стал зарабатывать более $1 млн в год, в результате чего должен платить комиссию.
У каждого четвёртого небольшого разработчика между 2015 и 2020 годами ежегодный рост доходов составляет 25%. Четверо из пяти распространяли свои приложения более чем в 40 странах.
Также Apple рассказала об успехах крупных разработчиков. 40 компаний из США и Европы достигли общей стоимости $459 млрд во время своих IPO. Ещё 39 компаний из этих регионов купили с 2011 года за общую сумму более $45 млрд. Среди известных примеров можно назвать Snapchat, которая стала публичной в 2017 году и оценивалось в $33 млрд. Другим примером является Airbnb, ставшая публичной в прошлом году и оценённая в $47 млрд.
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Если посмотреть на $643 млрд более пристально, это число представляет собой сумму оценок разных категорий приложений и разных методов монетизации. Самой крупной категорией являются физические товары и сервисы, которые принесли $511 млрд. На последнем месте цифровые платежи, на которых заработали $5 млрд. Цифровые товары и сервисы показали рост на 41%.
Apple специально выделяет, что большая часть её заработков не связана с комиссией в 30%. Так она говорит, что даёт разработчикам беспрецедентные возможности. Ещё компания обеспечила около 250000 интерфейсов прикладного программирования и 40 комплектов разработки программного обеспечения, работала в сфере образования с более чем двумя миллионами учащихся и учителей только за последний год.
Время для публикации этого исследования выбрано весьма удачно и неизвестно, случайно ли. Apple сражается в суде с Epic Games. Последняя выражает недовольство политикой магазина App Store. Решение суда ожидается в августе и скорее всего на него в любом случае будут поданы апелляции, поэтому окончания дела можно ждать ещё не один год.
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Если нынешние темпы роста доходов в магазине Apple сохранятся, к 2023 году он достигнет $1 трлн, к 2025 году $2 трлн.
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