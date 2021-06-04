Chrome сможет сканировать подозрительные файлы по запросу
Несколько дней назад состоялся релиз браузера Google Chrome 91. В нём представлен усовершенствованный интерфейс прикладного программирования File System Access и автоматическая передача одноразовых паролей из СМС в фреймы iFrame из разных источников в интернете.
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Есть и другие улучшения безопасности, особенно в режиме Enhanced Safe Browsing. Этот режим был представлен в мае прошлого года и в нём веб-страницы анализируются на безопасность в Google Safe Browsing. Если в браузере Chrome выполнен вход в учётную запись, защита работает и в других сервисах Google.
В новой версии браузера режим был улучшен. В частности, это относится к работе расширений Chrome. При установке нового расширения отображается диалоговое окно с указанием надёжности разработчика. Если расширение отсутствует в списке доверенных расширений Google, появляется предупреждение «Действуйте с осторожностью - этому расширению не доверяет Enhanced Safe Browsing».
Если расширения отвечают требованиям программы для разработчиков Интернет-магазина Chrome, считается, что им можно доверять. Новые разработчики расширений должны будут выполнять рекомендации на протяжении нескольких месяцев, прежде чем будут признаны заслуживающими доверия. В результате сейчас три четверти расширений в магазине Chrome Web Store считаются надёжными и их количество будет увеличиваться.
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Другое усовершенствование браузера относится к скачиванию файлов. Chrome и прежде умел анализировать метаданные и предупреждать о небезопасных файлах. Теперь пользователи смогут отправлять подозрительные файлы Google Safe Browsing для подробного анализа. Потребуется подождать некоторое время и файл удаляется из репозитория Google после завершения сканирования и принятия решения пользователем. Кроме того, пользователи могут полностью обойти эту систему.
Эта функция уже была доступна в программе расширенной защиты (APP) с сентября 2020 года. APP предназначена для защиты учётных записей лиц с высоким уровнем риска, таких как журналисты, руководители предприятий, активисты и участвующие в избирательных процессах люди. Хотя пользоваться этой услугой можно бесплатно, участникам программы может потребоваться заплатить комиссию за получение электронного ключа.
Google не называет конкретных сроков, но эти усовершенствования могут начать поэтапно распространяться в ближайшее время.
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