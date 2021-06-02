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Компания Gainward представила собственные разновидности видеокарт RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti под брендом Phoenix. В них используется новая система охлаждения этого производителя, которая позволяет картам работать бесшумно даже при больших нагрузках. В пресс-релизе не указывается точная дата начала продаж этих карт, как и цены.

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Новинки работают на архитектуре Nvidia Ampere, у них память GDDR6X, ядра трассировки лучей второго поколения и ядра Tensor третьего поколения. Всё это означает, что приобретение подобных карт станет заметным обновлением почти любого современного компьютера. В играх эти карты дадут высокую производительность за счёт большого количество вычислительных ядер CUDA. В модели RTX 3080 Ti их более 10000.

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Тактовая частота данной карты составляет 1665 МГц, RTX 3070 Ti имеет ещё большую частоту 1770 МГц. Правда, TDP здесь ниже и равняется только 290 Вт, тогда как в старшей модели этот параметр равен 350 Вт. В обоих случаях применяются два 8-контактных разъёма для подключения блока питания.

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Ещё на картах есть три разъёма DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1, что даёт возможность одновременно подключить четыре монитора с разрешением 4K. На обеих картах для передачи данных применяется интерфейс PCIe 4.0. Для охлаждения используется новый вентилятор производителя, который может вообще не вращаться, и запатентованная тепловая U-образная трубка, которая обеспечивает более быстрый отвод тепла. Имеется RGB-подсветка, которую можно настраивать в приложении.



