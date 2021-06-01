Samsung могла начать производство компонентов гибкого смартфона Galaxy Z Fold 3
В течение ближайших двух месяцев ожидается анонс гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3. Появилась информация, что его производство уже стартовало. Точнее, сайт WinFuture сообщает о производстве ряда компонентов этого устройства. Это соответствует времени начало продаж во второй половине лета.
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Samsung ставит большие цели по количеству продаж этого устройства, но до показателей традиционных смартфонов ещё далеко. Число заказанных компонентов не превышает трети от объёма компонентов Galaxy S21 или Galaxy S20 FE. Гибкие смартфоны пока остаются слишком дорогими, чтобы завоевать широкую популярность. Скорее всего и новый смартфон будет стоить как минимум $2000.
WinFuture сообщает также, что сборка самих смартфонов пока не стартовала. Наряду с этим смартфоном должен быть представлен и более крупный Fold 3. Его цена будет ещё выше. Зато обладатели этого смартфона получат камеру внутри экрана. Некоторых это может огорчить, поскольку такую камеру скотчем не заклеить. Если камера окажется удачной, подобный подход могут начать могут начать применять и в более традиционных смартфонах.
Также в Galaxy Z Fold 3 ожидается поддержка стилуса S Pen. Слота на корпусе для него не будет.
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Ожидается использование флагманского процессора Snapdragon 888 и как минимум 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ хранилища. Не ожидается поддержки карт microSD. Ёмкость батареи составит 4380 мАч, мощность зарядки 25 Вт. Аппарат выйдет на Android 11 и будет обновлён как минимум трижды.
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