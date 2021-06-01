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Во вторник начинается распространение браузера Firefox 9 с новым интерфейсом Proton. Меню становится проще, меняется панель вкладок по сравнению с другими браузерами. Усовершенствована интеграция с системой macOS, есть также улучшения в плане конфиденциальности.

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Панель инструментов браузера была упрощена, чтобы редко используемые функции не мешали. Наиболее востребованные возможности находятся на видном месте.

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Обновлены окна оповещений, ненужные предупреждения и сообщения убрали. Прикрепленные вкладки заменены на плавающие. По задумке разработчиков, плавный дизайн активной вкладки показывает возможность перемещать её.

В системе macOS браузер получил эффект эластичной прокрутки, который есть и в других приложениях. Анимация показывает, что пользователь достиг конца страницы. Ещё браузер поддерживает интеллектуальное масштабирование, для этого нужно дважды дотронуться двумя пальцами до трекпада. После этого контент под курсором увеличивается.

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Режим Private Browser стал ещё более конфиденциальным при помощи функции Total Cookie Protection. Файлы куки ограничиваются теми сайтами, на которых были созданы. Это не позволяет любопытным следить за пользователями на разных сайтах. Такая возможность появилась ещё в Firefox 86, но она работала только в максимальном режиме Enhanced Tracking Protection. Также в браузере представлена вторая версия SmartBlock. Она позволяет комфортно работать с заблокированными трекерами.



