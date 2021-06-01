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Генеральный директор Intel не исключает многолетнего дефицита полупроводниковых компонентов

В таком случае снижения стоимости и появления устройств на прилавках ждать не стоит
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Всемирный дефицит полупроводниковых продуктов может длиться на протяжении нескольких лет. Такое мнение высказал генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в понедельник во время виртуальной сессии на выставке Computex в Тайбэе. Из-за пандемии люди работают и учатся из дома, что привело к повышению спроса на компьютеры и планшеты, для которых требуются полупроводники.

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Устранение дефицита может занять некоторое время. По словам главы Intel, отрасль предприняла шаги по сокращению краткосрочного дефицита, но может потребоваться несколько лет, чтобы решить проблему нехватки производственных мощностей, субстратов и компонентов. В марте Intel заявила, что потратит $20 млрд на строительство двух заводов в Аризоне.

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Став контрактным производителем с собственными предприятиями, Intel надеется составить конкуренцию двум ведущим независимым предприятиям мира: тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung Foundry. Первая выпускает процессоры Apple A и M, чипы Dimensity для MediaTek и многое другое. Samsung производит системы на чипе и модемы Qualcomm Snapdragon.

Несмотря на подобные усилия, дефицит не исчезнет в одночасье. Две трети современных чипов производятся в Азии. Чтобы снизить зависимость, США старается стать полупроводниковой державой. Гелсинджер: «Мы планируем проникнуть в другие регионы США и Европы, обеспечивая устойчивую и безопасную цепочку поставок полупроводников во всем мире». TSMC также построит шесть предприятий в США в течение следующих трёх лет.

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