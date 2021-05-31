Gigabyte анонсировала новый мини-ПК BRIX на APU AMD Ryzen 5000U Cezanne
Компания Gigabyte представила мини-ПК BRIX версии 2021 года на современных APU AMD Ryzen 5000U Cezanne. BRIX Mini представляет собой компьютер небольшого размера, который предлагает отличную производительность для бизнеса, офисов и HTPC.
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Хотя конкретная модель Ryzen 5000U Cezanne не указана, скорее всего вариантов будет несколько, включая верхний уровень Ryzen 7 5800U. Это 8-ядерный 16-поточный чип с базовой частотой 1,9 ГГц и частотой в разгоне 4,4 ГГц. Объём кэша составляет 20 МБ, TDP до 25 Вт (по умолчанию 15 Вт). Применяется графический процессор Vega 8 с 512 ядрами и тактовой частотой 2000 МГц.
Производитель утверждает, что Ryzen 5000U обеспечит прирост однопоточной производительности на 16% и многопоточной на 14% по сравнению с мини-ПК Renoir. APU также даст максимальную теоретическую вычислительную производительность 2048 терафлопс. В результате производительность BRIX Mini выше, чем у оригинальной PS4 с 1,84 терафлопс, а у Xbox One было 1,31 терафлопс.
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Среди других спецификаций можно назвать 64 ГБ памяти DDR4-3200 SO-DIMM, один слот M.2 Gen 4, встроенные WiFi6E и BT5.2, Realtek 2.5G LAN и ряд портов ввода-вывода, среди которых четыре для дисплея (Type-C/2 HDMI/mDP с HDCP), пять портов USB 3.2, Realtek Audio и разъём для наушников.
Анонсированы две версии Gigabyte BRIX. Длинная версия позволяет пользователям устанавливать 2,5-дюймовый SSD или HDD, тонкая версия такой возможности не даёт. Питание обеспечивает адаптер переменного/постоянного тока мощностью 90 Вт или 135 Вт. Также имеется крепёж VESA. Можно выбрать один из двух комплектов обновления, включая расширитель ввода-вывода для добавления второго порта LAN и RS232, а также расширитель хранилища для добавления двух дополнительных SSD M.2, всего их станет три.
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Тестирование показало шум всего 35 дБА в режиме разгона, когда TDP процессора составляет 37,5 Вт. В режиме ожидания уровень шума 20 дБА. Продажи ожидаются в третьем квартале.
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