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В этом году компьютерная выставка Computex пройдёт в виртуальном формате и начнётся во вторник. Intel решила стартовать пораньше и уже в понедельник сделала пару крупных анонсов. В семейство Tiger Lake добавлены два новых процессора серии U для тонких и лёгких ноутбуков.

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В первую очередь речь идёт о модели Core i7-1195G7. Это первый представитель данной линейки с возможностью достигать тактовой частоты 5 ГГц. Также это вообще первый процессор с такой частотой для подобных ноутбуков, если верить утверждениям Intel. Intel выпускает всё больше процессоров с подобной тактовой частотой. В 2018 году появился такой процессор для компьютеров, в 2019 Core i9-9980HK для ноутбуков.

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Речь идёт о частоте одного ядра в режиме разгона Intel Turbo Boost Max. Частота всех ядер составляет 4,6 ГГц, что тоже неплохо. Встроенная графика Iris Xe достигает частоты 1,4 ГГц.

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Другим процессором является модель Core i5-1155G7, быстрейший представитель Core i5 в серии U. Частота одного ядра здесь достигает 4,5 ГГц, всех 4,3 ГГц, графического процессора 1,35 ГГц.

Ниже представлена таблица с описанием всех процессоров этого семейства.

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Помимо более высокой производительности, Intel в этих процессорах распространяет стандарт Wi-Fi 6/6E. На их основе появятся более 60 моделей компьютеров уже в этом году. Первые ноутбуки летом выпустят Acer, ASUS, Lenovo, MSI.



