WhatsApp не будет урезать функциональность за отказ от новой политики конфиденциальности
В начале нынешнего года в приложении WhatsApp появилась новая политика конфиденциальности. Из неё следует, что пользовательские данные будут доступны Facebook. Напомним, что WhatsApp принадлежит Facebook, так что этот шаг кажется вполне закономерным. Правда, пользователем он не слишком понравился.
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Поначалу было решено, что несогласные с новой политикой конфиденциальности в один прекрасный день потеряют доступ к некоторым функциональным возможностям приложения, вроде видео и аудиозвонков. Потом их учётные записи и вовсе должны были быть удалены. Пользователи должны были делиться именем и изображением профиля, IP-адресом, номером телефона и списком контактов, сообщениями в статусе. Затем компания передумала удалять учётные записи несогласных, но решила постоянно выдавать им напоминания и урезать функциональность.
Теперь WhatsApp передумала снова и больше не будет лишать несогласных пользователей функциональных возможностей. При этом она продолжит выдавать напоминания о необходимости согласиться с новыми условиями конфиденциальности. По словам разработчиков, большая часть пользователей уже сделали это.
Невозможно проверить, так это или нет. Зато точно известно, что многие отказались от WhatsApp в пользу конкурирующих мессенджеров вроде Signal и Telegram. Чтобы количество ушедших не выросло, WhatsApp пришлось идти на компромиссы.
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