Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Процессор Apple M1 является самым мощным в истории планшетов и компьютеров Mac. В прошлом месяце компания TSMC начала промышленное производство процессоров второго поколения. При этом разработчики приложений под операционную систему iPadOS не могут получать больше 5 ГБ оперативной памяти, хотя на iPad Pro 2021 года объём памяти составляет 16 ГБ.

реклама

Версии этого планшета с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ имеют 8 ГБ оперативной памяти, а при наличии хранилища 1 ТБ и 2 ГБ объём памяти 16 ГБ. Как видим, разработчики приложений получает далеко не максимум памяти на лучшем планшете Apple. Если попытаться задействовать больше 5 Гб памяти, в работе приложений будет сбой.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Таким образом, у разработчиков приложений памяти всего на 0,5 ГБ больше, чем на более старых моделях iPad с объёмом 6 ГБ. Данное ограничение не влияет на многозадачную работу на планшетах 1 ТБ и 2 ТБ. При наличии 16 ГБ памяти можно запускать множество приложений одновременно и держать их в фоновом режиме. Пусть одно приложение не может получать больше 5 ГБ памяти, множество приложений имеют возможность расходовать всю доступную память.

Раньше максимальным значением доступной памяти было 6 ГБ на iPad Pro 2020 в любой конфигурации.

реклама



