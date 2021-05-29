Apple ограничивает приложения на iPadOS объёмом памяти 5 ГБ
Процессор Apple M1 является самым мощным в истории планшетов и компьютеров Mac. В прошлом месяце компания TSMC начала промышленное производство процессоров второго поколения. При этом разработчики приложений под операционную систему iPadOS не могут получать больше 5 ГБ оперативной памяти, хотя на iPad Pro 2021 года объём памяти составляет 16 ГБ.
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Версии этого планшета с объёмом хранилища 128 ГБ и 256 ГБ имеют 8 ГБ оперативной памяти, а при наличии хранилища 1 ТБ и 2 ГБ объём памяти 16 ГБ. Как видим, разработчики приложений получает далеко не максимум памяти на лучшем планшете Apple. Если попытаться задействовать больше 5 Гб памяти, в работе приложений будет сбой.
Таким образом, у разработчиков приложений памяти всего на 0,5 ГБ больше, чем на более старых моделях iPad с объёмом 6 ГБ. Данное ограничение не влияет на многозадачную работу на планшетах 1 ТБ и 2 ТБ. При наличии 16 ГБ памяти можно запускать множество приложений одновременно и держать их в фоновом режиме. Пусть одно приложение не может получать больше 5 ГБ памяти, множество приложений имеют возможность расходовать всю доступную память.
Раньше максимальным значением доступной памяти было 6 ГБ на iPad Pro 2020 в любой конфигурации.
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