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Когда Huawei и Honor попали в чёрный список американского правительства, покупатели потеряли отличные смартфоны, а другие производители серьёзных конкурентов. Huawei до сих пор находится в этом списке, а Honor теперь является отдельным брендом и на её аппараты сервисы Google возвращаются.

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Данные из китайской социальной сети Weibo позволяют познакомиться с зарядным устройством SuperCharge мощностью 100 Вт. Его можно рассчитывать увидеть в комплекте поставки смартфона Honor 50 Pro+. Более дешёвые модели могут получить подзарядку мощностью 66 Вт, что всё равно превосходит зарядку флагманских аппаратов Samsung и Apple. Также аппараты Honor получат продвинутые камеры, а тем временем пути Huawei и Leica могут разойтись.

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Наличие сервисов Google на всех смартфонах серии Honor 50 означает доступность таких приложений, как Google Chrome, Gmail, YouTube, Google Maps, Google Photos, Google Drive, Google Play Store. Конкуренция среди смартфонов начальной и средней ценовых категорий вырастет, от чего покупатели должны выиграть.

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Qualcomm подтвердила, что в Honor 50 и Honor 50 будет применяться процессор Snapdragon 778G. Qualcomm не только возобновила отношения с Honor, но и позволила компании первой использовать этот процессор.

Что касается флагмана Honor 50 Pro+, там должен быть процессор Snapdragon 888, который заменит ранее использовавшиеся у этого производителя чипы Kirin.



