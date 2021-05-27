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Всемирный дефицит полупроводниковых продуктов заставляет даже самых крупных производителей волноваться по поводу того, не придётся ли откладывать релиз новых устройств. У Apple уже были проблемы с поставками компонентов, но пока нет информации о дефиците компонентов для iPhone 13. Зато утверждается, что процессоры A15 для этих смартфонов уже поступили в производство.

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В апреле сообщалось, что Apple отложила начало производства MacBook и iPad. У неё были проблемы с поставками ключевых компонентов для них. В прошлом году возник дефицит компонентов для iPhone 12 и потому были опасения, что история повторится на этот раз. Похоже, в настоящее время таких проблем нет.

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DigiTimes утверждает, что компания TSMC уже запустила производство систем на чипе A15 Bionic. Это означает, что времени ещё достаточно, чтобы смартфоны появились в привычное для себя время в сентябре. В прошлом году аппараты iPhone 12 были представлены в октябре и ноябре. Предположительно, спрос на новые процессоры будет выше, чем на прошлогодние A14.

Чип будет производиться на усовершенствованной архитектуре на прежнем техпроцессе 5 нм, как и его предшественник. Это означает отсутствие радикального увеличения производительности и энергоэффективности.

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Раньше говорилось, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут использовать технологию низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) для повышения эффективности и будут поддерживать частоту экрана 120 Гц. Ожидается, что у аппаратов будет уменьшен вырез для камеры и вырастет ёмкость батареи. Вряд ли в этом году случится отказ от порта Lightning в пользу USB-C.



