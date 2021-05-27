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Компания Western Digital на недавно проведённом мероприятии Flash Perspective анонсировала несколько устройств. Среди них три твердотельных накопителя WD Black. Одним из них является портативный игровой накопитель D30 Game Drive для консолей, его разновидность под брендом Xbox и SSD SN750 SE NVMe для компьютеров. Ещё было представлено более десяти устройств хранения данных под новым брендом SanDisk Professional. Сюда вошли существующие продукты Ultrastar, G-Drive и G-RAID, а также новые модульные кард-ридеры, медиа-карты и док-станции.

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Новый игровой WD Black D30 с максимальной скоростью передачи данных 900 МБ/с не увеличит вместимость консолей PS5 и Xbox Series X под игры последнего поколения. Он должен стать быстрым и доступным решением для архивирования, когда игровая библиотека слишком разрастается.

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Зато на PS4/Xbox One этот накопитель даёт преимущества как по объёму, так и по производительности по сравнению с механическими жёсткими дисками SATA III. Портативный накопитель USB-C (USB 3.2) совместим с ПК с Windows 10/8.1 и компьютерами Mac (macOS 10.11+). У него также есть более дорогая версия под брендом Xbox, которая идентична с точки зрения аппаратных характеристик, но поставляется в белом корпусе и с одномесячной подпиской на Xbox Game Pass Ultimate.

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Накопитель доступен для предварительного заказа в трёх вариантах: от $90 за 500 ГБ, $150 за 1 ТБ и $270 за версию 2 ТБ. D30 под маркой Xbox стоит больше на $10 за базовую модель и на $20 дороже за версии с большим объёмом. Во всех случаях гарантия даётся на 3 года.

Для компьютеров предлагается новая версия накопителя m.2 SN750 SE. Производитель утверждает, что этот накопитель на PCIe 4.0 NVMe на 30% энергоэффективнее, чем его предшественник, и обеспечивает скорость до 3600 МБ/с при чтении и 2830 МБ/с у флагманской модели стоимостью $130 за 1 ТБ. Среди остальных версий наиболее дешёвая за $55 вместимостью 250 ГБ и 1 ТБ за $75. Даётся 5-летняя гарантия на версию SN750 SE, продажи должны начаться через 3-4 недели.

WD анонсировала множество продуктов хранения данных под новым брендом SanDisk Professional. Среди них Pro-Dock 4, кард-ридер с четырьмя отсеками за $500 и док-станция с несколькими портами USB-C/Type-A, предназначенная для кинематографистов и видеооператоров.

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Для той же аудитории WD выпустила мультимедийную карту премиум-класса Pro-Reader CFExpress VPG400 за $100, поддерживающую минимальную скорость записи видео 400 МБ/с. Также существует серия устройств чтения карт памяти Pro-Reader на базе USB-C с поддержкой SuperSpeed 10 Гбит/с (1250 МБ/с), включая модуль RED Mini-Mag за $200.

Существующие продукты WD Ultrastar, G-Raid и G-Drive теперь будут предлагаться под торговой маркой SanDisk Professional. Серия жёстких дисков G-Drive получает новый вариант твердотельного накопителя ArmorLock объёмом 4 ТБ. Он станет доступен в следующем месяце, а вышеупомянутые продукты Sandisk Professional будут выпущены летом.



