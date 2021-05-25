Microsoft превратила устройство Surface Duo в портативный Xbox
В последнее время появилось несколько гибких смартфонов и устройств вроде Microsoft Surface Duo, которые постепенно делают новую категорию продуктов всё более привычной. На этот раз Microsoft решила выпустить не гибкий смартфон и не устройство для работы, а сделать портативную игровую приставку.
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Сервис Xbox Cloud Gaming отныне можно задействовать для запуска игр на Surface Duo, где есть сенсорные элементы управления. Верхний экран показывает игру, а нижний является контроллером. Можно увидеть некоторые сходства с моделью Nintendo DS и её последователями, которые и сейчас отлично продаются.
Имеются и отличия. На традиционных карманных игровых консолях игры предустановлены, а в случае с Surface Duo для работы сервиса xCloud нужен качественный доступ к интернету. Microsoft говорит о необходимости поддерживать связь через 4G или 5G, что наверняка ограничит популярность подобных игр. С другой стороны, доступ в интернет даёт возможность играть на Surface Duo в такие игры, на которые у него не хватило бы собственной вычислительной мощи.
В данный момент здесь имеется более 50 игр с сенсорным управлением и в будущем их число вырастет. Среди них есть популярные вроде Gears of War 5 и инди-игры как Slay the Spire. В Microsoft говорят, что обладатели Game Pass в первую очередь требуют от игр сенсорного управления. Для разработчиков компания выпустила набор программных инструментов, чтобы как можно скорее распространять игры на максимальном числе платформ.
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Похожий сервис Google Stadia появился раньше, но его никак нельзя назвать успешным. Google не публикует статистику, но неофициальные данные говорят всего о примерно 2 млн пользователей.
Игровой сервис Microsoft с xCloud в тарифном плане Game Pass Ultimate уже имеет 23 млн подписчиков.
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