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Роскомнадзор дал Google сутки на удалении запрещённого контента

В противном случае скорость доступа к сервисам будет снижена
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Роскомнадзор в понедельник дал Google 24 часа на удаление запрещённого и противозаконного контента. Невыполнение требований может принести к штрафам и ограничению скорости доступа к услугам Google на территории России. Правда, размер штрафов смехотворный по меркам Google и составляет от 800000 до 4 млн руб. А вот штраф в 10% общей годового оборота компании может оказаться более неприятным. Также от Google требуется разблокировать видеоролик на YouTube, опубликованный государственным агентством Sputnik France.

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Роскомнадзор утверждает, что у Google не удалила 20%–30% ссылок на запрещённый в России контент. В том числе речь идёт о 26000 случаев незаконного контента, о которых поисковый гигант был уведомлен.

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Цензура российских средств массовой информации и поддержка протестной активности говорят о политическом оттенке работы Google в России. Компания не полностью выполняет свои обязательства по удалению ссылок на сайты с запрещённой в стране информацией.

Требование появилась через несколько часов после поступления информации о том, что Google подала иск в Арбитражный суд Москвы против Роскомнадзора в связи с его предыдущими требованиями удалить с YouTube 12 видеороликов. На них несовершеннолетние якобы призываются к участию в несанкционированных митингах.

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В последние месяцы Google и Россия спорят по различным вопросам. YouTube заблокировал прокремлёвский канал Царьград и удалил видеоролики RT. По мнению представителей Google, там распространяется дезинформация о коронавирусе. Антимонопольные органы России обвиняют Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Российские законодатели на прошлой неделе представили законопроект, обязывающий иностранные технологические компании открывать офисы в России, если им нужен местный рекламный рынок. Ранее Россия также приняла законы, согласно которым российские приложения вроде браузеров и поисковых систем должны быть предустановлены на всех продаваемых в России смартфонах.

Ранее в стране уже замедлялась работа Twitter. В случае невыполнения требований по удалению контента сервису грозила полная блокировка на территории России. Роскомнадзор ранее требовал от компаний Facebook, TikTok, YouTube и Twitter удалять сообщения, видео и изображения, которые якобы побуждают детей присоединяться к протестам.


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Альберт Хромов
10:30
Ага, и Ваше замечание с ошибкой.
Роскомнадзор дал Google сутки на удалении запрещённого контента
ахахах
10:30
табаки-это шакалы из мультика про маугли,если ты невкурсе.Я обычно дальше ленты новостей неуглубляюсь на сайтах
В Roblox сумочки от Gucci продают дороже, чем настоящие
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