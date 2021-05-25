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Некогда принадлежащий компании Huawei бренд Honor собирается представить первый с 2019 года смартфон с наличием сервисов Google. Информация об этом пришла из немецкого подразделения компании. Также было сказано, что будет по-прежнему применяться оболочка Magic UI.

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Ранее в этом году Huawei избавилась от Honor, чтобы компенсировать потери поставок и дохода мобильного подразделения из-за американских санкций. Honor принадлежит консорциуму с более чем 30 участниками и имеет соглашения с крупными производителями вроде Qualcomm, Micron, Samsung.

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Избавившись от санкций, Honor получила возможность вернуться к использованию сервисов Google. Первыми этой возможностью воспользуются смартфоны серии Honor 50. Была вероятность, что избавившись от зависимости от Huawei, производитель перестанет использовать интерфейс на основе его оболочки EMUI. Пока этого не произошло и новые аппараты будут работать на Magic UI.

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Ещё эти смартфоны будут использовать процессоры Snapdragon 778G, хотя наверняка в разных моделях будут разные чипы. Перечень этих моделей до сих пор не известен, как и сроки их появления в продаже. Сначала речь шла о мае, потом об июне. Поскольку май уже кончается, июнь выглядит более вероятным.