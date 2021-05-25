Выпущена материнская плата с процессорным сокетом на обратной стороне
Целью производителя Enctec при выпуске материнской платы Rev. Q270 была возможность использовать пассивное охлаждение процессора. Это нужно для применения в промышленном окружении, чтобы скапливалось поменьше пыли. Нынешние процессоры выделяют очень много тепла. В результате производителю не удалось создать достаточно компактный радиатор, чтобы он не мешал другим компонентам и при этом мог нормально охлаждать процессор. Тогда было принято решение перенести сокет на обратную сторону платы и разместить там большой пассивный кулер.
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Быть может, размещение разъёмов на обратной стороне платы, если всё сделать правильно, позволит лучше управлять кабелями и улучшить циркуляцию воздуха в системном блоке. Под такую материнскую плату потребуется особый блок с размещёнными в нужных местах вырезами и достаточным пространством позади отсека для платы.
На канале Gamers Nexus эту плату уже успели протестировать с собственным радиатором Enctec Cooling Extreme HP-01, как с вентилятором, так и без него. Можно сказать, что это жизнеспособная концепция, но обратят ли на неё внимание производители и распространится ли она в домашних компьютерах, остаётся вопросом.
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