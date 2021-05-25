Производители чипов начинают повышать цены из-за дефицита
Если вам кажется, что электронные продукты вроде видеокарт сейчас стоят очень дорого, вы можете ошибаться. Появился отчёт, согласно которому производители чипов в начале нынешнего квартала увеличили стоимость своих продуктов на 10%–30%. Интегральные микросхемы подорожали в некоторых случаях в десятки раз.
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Более 30 компаний, включая UMC, SMIC и PSMC, повысили цены на свои продукты из-за роста цен на сырьё. Хотя в отчёте не упоминается TSMC, она уже сделала нечто подобное в январе 2021 года, повысив цены на пластины и отменив скидки.
Рост цен зависит от конкретного продукта. Стоимость чипов сигнальных цепей выросла на 10%–20%, в то время как у чипов памяти и управления питанием цена выросла на 30%. В среднем рост цен составляет около 10%-20%.
Говорится также, что «цены на некоторые интегральные схемы взлетели в десятки раз», что затрудняет удержание малых и средних предприятий на плаву. Если ничего не изменится к лучшему в ближайшие месяцы, некоторые из этих предприятий могут стать банкротами.
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Цены на конечные продукты тоже могут вырасти пропорционально количеству используемых в них чипов. Если в продукте используется только один чип управления питанием, он подорожает не слишком сильно. Однако, если он использует несколько чипов, цена вырастет более заметно.
Существующий дефицит чипов оказывает разрушительное влияние на электронную отрасль. Компоненты ПК, телевизоры, автомобили, консоли и другие продукты уже серьёзно пострадали. Однако, Sony и генеральный директор AMD надеются, что в этом году ситуация улучшится.
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