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Бюджетные процессоры Snapdragon 7c производства компании Qualcomm открыли дверь перед хромбуками и другими недорогими компьютерами с высокой автономностью и постоянным подключением к интернету. В понедельник Qualcomm анонсировала модель Snapdragon 7c Gen 2 для компьютеров не дороже $350, которые по статистике магазина Amazon покупают чаще всего.

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Если сравнивать выпущенный в 2019 году Snapdragon 7c и представленный сейчас Snapdragon 7c Gen 2, изменилась в первую очередь тактовая частота. В первом случае применяются ядра Kryo 468 с частотой до 2,4 ГГц. Сейчас эти же ядра могут работать на частоте 2,55 ГГц. Как видим, за 2 года изменения не слишком большие. В частности, применяется прежний модем X15 4G LTE.

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Что поменялось, это как конкуренция на рынке недорогих компьютеров и ноутбуков. Для них теперь существуют процессоры Intel Celeron N4020 и Pentium Gold N5030, а также MediaTek 8183. В результате такие компьютеры стали работать быстрее прежнего, а автономность зависит от компонентов внутри.

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Новые процессоры войдут в состав ноутбуков Lenovo, среди прочих производителей. Первые устройства разных компаний на новом процессоре должны появиться нынешним летом.

Qualcomm не стала публиковать графики производительности нового процессора. Вместо этого были показаны сравнения с процессорами Intel и MediaTek в разных тестах.

За 2 года изменилось ещё кое-что. Microsoft позволяет при помощи эмуляции запускать 64-разрядные приложения. Это означает, что на процессорах Snapdragon можно запускать классические приложения рабочего стола Windows. Во-вторых, появляется всё больше версий приложений, созданных специально под Windows на ARM.

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Ещё Qualcomm и Microsoft объявили о создании недорогой платформы для разработчиков. Она напоминает портативные компьютеры NUC с процессором Snapdragon. Продажи начнутся в магазине Microsoft Store летом, стоимость пока не сообщается.

Ещё стало известно, что летом популярное приложение Zoom тоже получит версию Windows на ARM. В демонстрационном видео Qualcomm заявила, что повышенная эффективность позволит тестируемому ноутбуку Snapdragon проработать почти восемь часов при непрерывной работе Zoom. По словам компании, это на 12% больше, чем у неоптимизированной версии.



